Punto País del BCR ampliará servicios para licencias y pasaportes en diciembre

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció que algunas de sus plataformas Punto País abrirán el sábado 6 y 13 de diciembre para atender las gestiones de sus clientes.

En estas fechas, los funcionarios del BCR atenderán a las personas que necesitan renovar, reponer o duplicar su licencia de conducir o emitir por primera vez o renovar el pasaporte para mayores de edad.

La entidad recordó que para la emisión de licencia por primera vez no es necesaria una cita.

Los Punto País del BCR que estarán abiertos están ubicados en barrio San José de Alajuela, Orotina, Upala, Puerto Viejo de Sarapiquí, San Antonio de Belén, Guápiles, Cañas, Liberia, Nicoya y Santa Cruz.

Algunas plataformas de Punto País del BCR estarán abiertas el sábado 6 y 13 de diciembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo se puede agendar la cita?

El BCR indicó que al inicio de cada semana se liberarán las citas del sábado correspondiente.

Es decir, para este sábado 6 de diciembre ya están habilitados los espacios para aquellas personas que necesitan realizar trámites para su licencia o su pasaporte.

A partir del lunes 8 de diciembre estarán disponibles las citas para el sábado 13 de diciembre.

Funcionarios del BCR atenderán a personas que necesitan renovar la licencia o el pasaporte. (Cortesía BCR )

Las citas se pueden realizar por medio de los canales digitales de la entidad, el app BCR Móvil o llamando al 800-BCRCITA (800-227-2482). Esta gestión es gratuita.

El BCR recordó que la licencia de conducir se entrega de inmediato, mientras que los pasaportes tienen un plazo de entrega, el cual se indica en el comprobante que se le entrega el día de la cita.

