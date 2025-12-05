A joven latino le negaron la visa de EE. UU. y al mes fue a otra entrevista y se la dieron ¿qué hizo diferente?

Un joven costarricense, de apellido Guerrero, planeó un viaje con su familia a Estados Unidos y cuando fueron a la entrevista de la visa se llevaron una decepción porque se las negaron.

Ellos estaban muy ilusionados con el viaje porque siempre han querido conocer Miami, así que solicitaron otra entrevista y se las dieron menos de un mes después de la primera.

A joven latino le negaron la visa y en menos de un mes fue a otra entrevista y se la dieron. (Canva)

Los trámites los hicieron por medio de una agencia de viajes y ahí les dijeron que no era recomendable ir a una segunda entrevista tan pronto, pero aún así se la jugaron y esta vez sí les dieron el permiso de ingreso a Estados Unidos.

Guerrero dice que las dos entrevistas fueron completamente diferentes, ya que a la primera llegaron muy nerviosos y callados, pero a la segunda decidieron ir tranquilos y ser más expresivos.

“Cuando fuimos a la primera entrevista (en setiembre) para solicitar la visa, estábamos muy tensos y muy nerviosos, las preguntas las respondíamos muy secos. Cuando nos preguntaron para dónde íbamos, respondimos: ‘Miami’; cuando nos preguntaron a qué íbamos, dijimos: ‘de vacaciones’, nos dábamos más información, quizá fuimos hasta groseros.

“En un momento le hicieron una pregunta a mi mamá y ella no la entendió bien y no supo qué responder, entonces hubo un silencio de unos seis segundos, después de eso fue que nos negaron la visa”, recordó el joven.

El y su familia sueñan con conocer Miami. (AFP)

Solicitaron una segunda entrevista

Después de eso, la familia decidió tramitar otra cita para intentar de nuevo obtener la visa, ya que tenían el plan de viajar a Estados Unidos pronto.

“Esa segunda vez fuimos a la entrevista mucho más relajados y hablamos más. Cuando nos preguntaron para qué parte de Estados Unidos íbamos, detallamos que para Miami porque siempre hemos querido conocer las playas de ahí. Contamos que todos los años hacemos un viaje familiar y que esta vez queríamos ir fuera del país.

“También llevamos papeles, facturas del trabajo, constancias de que tenemos trabajos estables aquí. Esta vez la conversación fue mucho más fluida y, por dicha, nos dieron la visa, creemos que tuvo mucho que ver el cambio de actitud que tuvimos”, relató.

Tuvieron mucha suerte

Natalia Noguera se dedica a dar servicios de asesoría y tramitación de pasaportes y visas, entre otras cosas. Ella dice que esta familia tuvo suerte de que les dieran la visa con entrevistas tan seguidas.

La mujer sabe muy bien los errores que comete la gente a la hora de ir a la entrevista de la visa y por eso dio valiosos consejos.

A la segunda entrevista fueron con más confianza y más relajados. (Tomada de Internet)

Explica que cuando a alguien le niegan la visa, hay que analizar lo que pasó, qué respuestas dio, si estuvo nervioso y dar un tiempo prudencial de unos cuatro o seis meses antes de solicitar otra entrevista.

También recomendó llevar documentos que corroboren sus palabras.

“Si van a ir a visitar a un familiar, es importante que lleven una carta de invitación que explique que recibirá a la persona, que le dará hospedaje en su estadía en Estados Unidos. Además, siempre recomendamos llevar los estados de cuenta de los últimos tres meses, por lo menos, por si preguntan cómo va a financiar el viaje.

“Algo muy importante es demostrar el arraigo que se tiene aquí en el país, la constancia de que tiene casa, alguna propiedad, vehículo, trabajo, familia, estudios.

Natalia también recordó que, para evitar inconvenientes, el día de la entrevista se debe llevar solo lo necesario: una carpeta con los documentos impresos, el recibo de pago, la foto que pide la embajada; no se puede llevar bolso, celular, reloj inteligente ni ninguna otra cosa.

Ahora la familia podrá cumplir su sueños de ir a Estados Unidos. (Shutterstock)

“Es importante que cuando se está frente al cónsul en la entrevista, la gente esté tranquila, poner mucha atención a lo que les preguntan para que contesten bien. Hablar con claridad, con ideas completas”, aseguró Noguera.

Embajada de Estados Unidos detalló algo importante

La Teja consultó a la Embajada de Estados Unidos sobre el tema y, al pedir recomendaciones para obtener la visa, dijeron que hay que tener presentes detalles muy importantes.

“Dar información falsa o usar documentos falsos en tu solicitud de visa puede resultar en una prohibición permanente para entrar a EE. UU. Respetar las leyes y condiciones de tu visa es esencial”, informó la entidad.

Además, la embajada enfatizó que “la visa no es un derecho, sino un privilegio”.