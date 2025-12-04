Sala Constitucional podría quedar paralizada este mes por está insólita razón

La Sala Constitucional podría quedar paralizada en los próximos días por una insólita razón: los diputados no han nombrado magistraturas suplentes que urgen.

La institución lanzó este jueves una advertencia urgente a la Asamblea Legislativa en la que señalan que si los diputados no nombran a tiempo a las magistraturas suplentes, cuyos periodos vencen el 16 de diciembre, el país podría enfrentar una paralización sin precedentes en la justicia constitucional.

Sala Constitucional anuncia posible cierre por atraso en nombramientos de magistrados. (Rafael Pacheco)

La Sala recordó que la lista de postulantes fue enviada al Congreso desde el 15 de octubre, pero a pocos días del vencimiento no hay nombramientos efectivos.

Riesgo directo para personas en situación vulnerable

El Tribunal explicó que la ausencia de magistrados suplentes podría impedir que la Sala sesione adecuadamente, lo que afectaría la atención de amparos y recursos de urgencia, muchos de ellos vitales para personas cuya salud o vida está en riesgo.Entre los casos más críticos están:

Solicitudes de medicamentos

Autorizaciones para procedimientos médicos

Intervenciones quirúrgicas cuya postergación podría poner en peligro la vida del paciente

cuya postergación podría poner en peligro la vida del paciente Reclamos por violaciones a derechos fundamentales

La Sala fue tajante:

Una interrupción de las funciones impactaría directamente a las personas usuarias del servicio de justicia constitucional, especialmente a quienes esperan resoluciones urgentes para proteger su salud y su vida.

Las personas que buscan justicia en la Sala podrían verse afectada este mismo mes de diciembre. (Alonso Tenorio)

Posibles consecuencias para el Estado costarricense

Además del impacto humano, la Sala Constitucional advirtió que una interrupción en su funcionamiento podría generar responsabilidad internacional para el Estado costarricense.

Al no garantizar el acceso oportuno a la justicia constitucional, Costa Rica podría exponerse a reclamos ante instancias internacionales por violación a derechos humanos.

Aunque el Tribunal agradeció los esfuerzos de algunos sectores del Congreso por acelerar el proceso, fue claro en que estos no han sido suficientes.

“Pese a las gestiones, no se han concretado decisiones efectivas que permitan solventar la situación en tiempo oportuno”, señaló la Sala.

El país a las puertas de una crisis institucional

La Sala fue contundente: Costa Rica está muy cerca de una crisis institucional seria, con repercusiones directas en la capacidad del Estado para proteger derechos fundamentales.

“Urgimos a que se adopten, sin dilación, las medidas necesarias para evitar una afectación al orden constitucional y al Estado de derecho”.

La Sala pide acción inmediata para garantizar que el sistema de justicia constitucional no se detenga justo cuando más lo necesitan las personas.

Alejandra Larios, presidente de la Comisión de Nombramientos, dice que están trabajando en los nombramientos. (Asamblea Legislativa)

Presidenta de la Comisión de Nombramientos explica el atraso

La diputada liberacionista Alejandra Larios, quien es presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, dijo que hay procedimientos y plazos que seguir y no se los pueden brincar.

“Con este tipo de procesos sabemos perfectamente los plazos que hay que cumplir, los pasos que hay que seguir, que no nos podemos brincar; es por ello que este expediente entró al orden del día de la Comisión de Nombramientos el 29 de octubre.

“El 5 de noviembre aprobamos la metodología y el 21 de este mismo mes se terminó de recibir la documentación correspondiente por parte de las personas que están postulándose para este importante puesto”, explicó la legisladora.

Larios dijo que tiene clara la importancia de este trámite, pero dice que por esa misma razón deben hacer las entrevistas de los interesados de forma correcta.

Además, afirma que también están tramitando el concurso de magistraturas suplentes de la Sala Tercera y no lo pueden dejar botado por seguir con el otro que ingresó primero a la agenda de la Comisión.

Ella dejó claro que la comisión ha seguido el proceso normal, pero que la información llegó al Congreso contra el tiempo.

“Hemos ido trabajando los dos concursos de forma paralela para avanzar con ambos”, agregó Larios.