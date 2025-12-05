Más de 1.800 turistas han llegado a Costa Rica en bus para el concierto de Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny en Costa Rica ha atraído a muchos fanáticos de otros países, como Nicaragua, El Salvador y Panamá, que vienen a disfrutar la música del puertorriqueño este viernes 5 y sábado 6 de diciembre en el estadio Nacional.

LEA MÁS: A joven latino le negaron la visa de EE. UU. y al mes fue a otra entrevista y se la dieron ¿qué hizo diferente?

La empresa Tica Bus reveló que ha movilizado a más de 1.800 personas esta semana, quienes vienen al concierto del conocido “Conejo Malo”.

Según la empresa, este es uno de los movimientos más altos del año.

A ese número hay que añadirle a las personas que viajaron vía aérea a nuestro país.

Más de 1.800 fans centroamericanos han ingresado a Costa Rica en bus para ir al concierto de Bad Bunny. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

El miércoles ingresaron 400 personas al país en bus. Se movilizaron 7 buses desde Managua, Nicaragua, con un total de 350 pasajeros y unos desde Panamá, con 50 personas.

Luego, el jueves 4 de diciembre se movilizaron 15 buses desde Nicaragua, que transportaron a 750 personas, 2 desde Panamá con 100 pasajeros y uno desde el Salvador con 50 personas. Este día ingresaron al país un total de 900 personas.

Para este viernes 5 de diciembre se espera la llegada de 10 buses desde Managua, con un total de 500 personas. Además, ingresará al país uno más desde Panamá con 50 pasajeros.

“El concierto no solo llenó un estadio: movió a toda una región, reforzando el papel del transporte terrestre como motor económico y social. La llegada de miles de fans estimuló la actividad en alojamiento, comercio y servicios, demostrando que la movilidad no es solo traslado, sino experiencia, economía y cultura en movimiento”, detalló Tica Bus.

La empresa Tica Bus movilizó buses desde El Salvador, Nicaragua y Panamá, trayendo a Costa Rica miles de fans del puertorriqueño. (Imacorp/Imacorp)

LEA MÁS: ¿Tiene sus ahorros ahí? Una revista británica eligió al “Banco del Año” en Costa Rica y dio sus razones

Locura en Peñas Blancas

Un video que se viralizó en redes sociales mostró la movilización de miles de fanáticos centroamericanos en Peñas Blancas.

Muchos hicieron largas filas para ingresar al país para disfrutar del concierto de Bad Bunny del tour mundial “DeBí TiRAR MáS FOToS”.

Bad Bunny mueve hacia Costa Rica a miles de fans centroamericanos

La página en Instagram “Descubre Costa Rica”, que publicó el video, puso: “Peñas Blancas por el concierto de Bad Bunny. Estos días San José recibe la visita de muchos turistas que vienen al concierto. Independientemente de que les guste o no su música, no podemos negar que ha traído muchos visitantes a la capital”.

Costa Rica es el tercer país donde el artista puertorriqueño se presenta como parte de su tour mundial. Bad Bunny, también conocido por su nombre real Benito, estrenó su gira mundial en Puerto Rico y luego pasó a República Dominicana.

LEA MÁS: Si compró pescado en algún supermercado de la cadena Walmart, urge que lea esta información