¿Tiene sus ahorros ahí? Una revista británica eligió al “Banco del Año” en Costa Rica y dio sus razones

Por quinta vez, una de las publicaciones financieras más prestigiosas del mundo, la revista británica The Banker, le dio el título de “Banco del Año” en Costa Rica al Banco Nacional (BN).

La seguridad digital fue clave para que The Banker eligiera al Banco Nacional como el mejor de Costa Rica. (Banco Nacional/Banco Nacional)

El galardón, entregado en Londres en diciembre de 2025, evaluó a más de mil instituciones financieras a nivel mundial. El jurado de The Banker dio el visto bueno al BN gracias a cuatro puntos clave que impactan directamente al cliente.

LEA MÁS: ¿Busca casa o lote? Estas son algunas propiedades del Banco Nacional con buenos precios

¿Por qué lo eligieron? La clave está en la seguridad digital

La razón principal por la que el BN se llevó el premio es la millonaria inversión que hicieron para proteger su plata. La revista The Banker destacó la innovación del Banco Nacional en temas de ciberseguridad, ya que entre 2024 y 2025, el BN incorporó la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la seguridad digital de la banca en línea, lo que le permite ser mucho más rápido y efectivo para responder ante cualquier amenaza o estafa digital.

Otros factores

Además de la seguridad digital, el jurado premió el compromiso del BN con el desarrollo social del país.

El banco tiene un programa llamado Transformando Comunidades, con enfoque en temas ambientales y sociales. La meta es reducir la pobreza y mover las economías locales.

Este compromiso ha beneficiado a más de 625 mil personas en la última década. El banco invirtió más de 2.503 millones de colones en proyectos que no tienen que devolverles, solo para ayudar a las comunidades.

El Banco Nacional celebra su quinto premio como "Banco del Año" otorgado por la revista The Banker. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Ayuda a los pequeños negocios

Finalmente, el Banco Nacional fue elegido por ser un aliado de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Crearon una plataforma llamada Pyme Nauta, que da acompañamiento y estrategias a estos negocios.

LEA MÁS: Sala Constitucional podría quedar paralizada este mes por está insólita razón

Más de 10.000 empresas están registradas en esta comunidad, lo que fortalece su competitividad y crecimiento, demostrando el liderazgo del Banco Nacional en el apoyo a la economía de Costa Rica.