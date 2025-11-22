¿Busca casa o lote? Estas son algunas propiedades del Banco Nacional con buenos precios

¿Busca una casa o un terreno? El Banco Nacional está ofreciendo varias opciones a buenos precios para aquellas personas que quieren construir o comprar una vivienda.
A través del sitio web de la entidad bancaria, hay muchas opciones con precios muy altos; sin embargo, hay otras con cifras más accesibles. Incluso, algunas propiedades cuentan con descuentos.
La Teja se tomó la libertad de elegir algunas casas y terrenos que están a buen precio.
Estas son algunas opciones que tiene el Banco Nacional para usted:
Casa en Abangares
- Folio real: 5-64476-000
- Ubicación: San Buenaventura de Colorado, Abangares, Guanacaste. De la Iglesia Católica, 25 metros suroeste y 50 metros norte.
- Área de terreno: 232,80 m²
- Área de construcción: 42 m²
- Valor: ¢6.727.180,40
- Valor avalúo: ¢6.727.180,40
- Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr
Lote con construcciones en Nandayure
- Folio real: 5-170447-000
- Ubicación: Zapotal, Nandayure, Guanacaste. Del cementerio de Vistas del Mar, 2,3 km al oeste y 897 metros al sur.
- Área de terreno: 2.000 m²
- Área de construcción: 80 m²
- Valor: ¢18.944.010
- Valor avalúo: ¢18.944.010
- Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr
Terreno en Pérez Zeledón
- Folio real: 1-619872-000
- Ubicación: San Isidro del General, Pérez Zeledón, San José. Del Colegio La Esperanza, 500 metros norte y 800 metros este.
- Área de terreno: 262 m²
- Valor: ¢3.865.862,40
- Valor avalúo: ¢4.832.328
- Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr
Lote con construcción en Corredores
- Folio real: 6-207683-000
- Ubicación: Laurel, Corredores, Puntarenas. De la escuela de Finca Naranjo, 200 metros sur, mano izquierda, contiguo a Prefabricados Superiores.
- Área de terreno: 1.435 m²
- Área de construcción: 487 m²
- Valor: ¢21.532.398,04
- Valor avalúo: ¢26.915.498
- Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr
Casa en Puerto Jiménez
- Folio real: 6-80231-000
- Ubicación: Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma, 400 metros al norte de la Guardia Asistencia Rural.
- Área de terreno: 786,69 m²
- Área de construcción: 81 m²
- Valor: ¢16.188.510,09
- Valor avalúo: ¢16.188.510,09
- Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr
Terreno en Nandayure
- Folio real: 5-211050-000
- Ubicación: Santa Rita, Nandayure, Guanacaste. De la estación de bomberos, 225 metros al norte.
- Área de terreno: 321 m²
- Valor: ¢7.230.525
- Valor avalúo: ¢7.230.525
- Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr
