¿Busca casa o lote? Estas son algunas propiedades del Banco Nacional con buenos precios

¿Busca una casa o un terreno? El Banco Nacional está ofreciendo varias opciones a buenos precios para aquellas personas que quieren construir o comprar una vivienda.

A través del sitio web de la entidad bancaria, hay muchas opciones con precios muy altos; sin embargo, hay otras con cifras más accesibles. Incluso, algunas propiedades cuentan con descuentos.

La Teja se tomó la libertad de elegir algunas casas y terrenos que están a buen precio.

Estas son algunas opciones que tiene el Banco Nacional para usted:

Casa en Abangares

El Banco Nacional cuenta con varias casas y terrenos a la venta a buenos precios en diferentes partes del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 5-64476-000

5-64476-000 Ubicación: San Buenaventura de Colorado, Abangares, Guanacaste. De la Iglesia Católica, 25 metros suroeste y 50 metros norte.

San Buenaventura de Colorado, Abangares, Guanacaste. De la Iglesia Católica, 25 metros suroeste y 50 metros norte. Área de terreno: 232,80 m²

232,80 m² Área de construcción: 42 m²

42 m² Valor: ¢6.727.180,40

¢6.727.180,40 Valor avalúo: ¢6.727.180,40

¢6.727.180,40 Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

Lote con construcciones en Nandayure

Folio real: 5-170447-000

5-170447-000 Ubicación: Zapotal, Nandayure, Guanacaste. Del cementerio de Vistas del Mar, 2,3 km al oeste y 897 metros al sur.

Zapotal, Nandayure, Guanacaste. Del cementerio de Vistas del Mar, 2,3 km al oeste y 897 metros al sur. Área de terreno: 2.000 m²

2.000 m² Área de construcción: 80 m²

80 m² Valor: ¢18.944.010

¢18.944.010 Valor avalúo: ¢18.944.010

¢18.944.010 Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

Terreno en Pérez Zeledón

Folio real: 1-619872-000

1-619872-000 Ubicación: San Isidro del General, Pérez Zeledón, San José. Del Colegio La Esperanza, 500 metros norte y 800 metros este.

San Isidro del General, Pérez Zeledón, San José. Del Colegio La Esperanza, 500 metros norte y 800 metros este. Área de terreno: 262 m²

262 m² Valor: ¢3.865.862,40

¢3.865.862,40 Valor avalúo: ¢4.832.328

¢4.832.328 Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

Lote con construcción en Corredores

Folio real: 6-207683-000

6-207683-000 Ubicación: Laurel, Corredores, Puntarenas. De la escuela de Finca Naranjo, 200 metros sur, mano izquierda, contiguo a Prefabricados Superiores.

Laurel, Corredores, Puntarenas. De la escuela de Finca Naranjo, 200 metros sur, mano izquierda, contiguo a Prefabricados Superiores. Área de terreno: 1.435 m²

1.435 m² Área de construcción: 487 m²

487 m² Valor: ¢21.532.398,04

¢21.532.398,04 Valor avalúo: ¢26.915.498

¢26.915.498 Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

Casa en Puerto Jiménez

Folio real: 6-80231-000

6-80231-000 Ubicación: Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma, 400 metros al norte de la Guardia Asistencia Rural.

Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma, 400 metros al norte de la Guardia Asistencia Rural. Área de terreno: 786,69 m²

786,69 m² Área de construcción: 81 m²

81 m² Valor: ¢16.188.510,09

¢16.188.510,09 Valor avalúo: ¢16.188.510,09

¢16.188.510,09 Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

Terreno en Nandayure

Folio real: 5-211050-000

5-211050-000 Ubicación: Santa Rita, Nandayure, Guanacaste. De la estación de bomberos, 225 metros al norte.

Santa Rita, Nandayure, Guanacaste. De la estación de bomberos, 225 metros al norte. Área de terreno: 321 m²

321 m² Valor: ¢7.230.525

¢7.230.525 Valor avalúo: ¢7.230.525

¢7.230.525 Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

