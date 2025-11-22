Finanzas y tecnología

¿Busca casa o lote? Estas son algunas propiedades del Banco Nacional con buenos precios

El Banco Nacional tiene a la venta varias casas y terrenos a precios accesibles, algunos con descuentos, en distintas zonas del país. Estas son algunas opciones destacadas

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

¿Busca una casa o un terreno? El Banco Nacional está ofreciendo varias opciones a buenos precios para aquellas personas que quieren construir o comprar una vivienda.

LEA MÁS: Estudiantes ticos representarán a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica en Singapur

A través del sitio web de la entidad bancaria, hay muchas opciones con precios muy altos; sin embargo, hay otras con cifras más accesibles. Incluso, algunas propiedades cuentan con descuentos.

La Teja se tomó la libertad de elegir algunas casas y terrenos que están a buen precio.

Estas son algunas opciones que tiene el Banco Nacional para usted:

Casa en Abangares

Casa en Abangares
El Banco Nacional cuenta con varias casas y terrenos a la venta a buenos precios en diferentes partes del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 5-64476-000
  • Ubicación: San Buenaventura de Colorado, Abangares, Guanacaste. De la Iglesia Católica, 25 metros suroeste y 50 metros norte.
  • Área de terreno: 232,80 m²
  • Área de construcción: 42 m²
  • Valor: ¢6.727.180,40
  • Valor avalúo: ¢6.727.180,40
  • Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

Lote con construcciones en Nandayure

Lote con construcciones en Nandayure
El Banco Nacional cuenta con varias casas y terrenos a la venta a buenos precios en diferentes partes del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 5-170447-000
  • Ubicación: Zapotal, Nandayure, Guanacaste. Del cementerio de Vistas del Mar, 2,3 km al oeste y 897 metros al sur.
  • Área de terreno: 2.000 m²
  • Área de construcción: 80 m²
  • Valor: ¢18.944.010
  • Valor avalúo: ¢18.944.010
  • Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

Terreno en Pérez Zeledón

Terreno en Pérez Zeledón
El Banco Nacional cuenta con varias casas y terrenos a la venta a buenos precios en diferentes partes del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 1-619872-000
  • Ubicación: San Isidro del General, Pérez Zeledón, San José. Del Colegio La Esperanza, 500 metros norte y 800 metros este.
  • Área de terreno: 262 m²
  • Valor: ¢3.865.862,40
  • Valor avalúo: ¢4.832.328
  • Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

LEA MÁS: Sindicatos de educadores marcharán este 26 de noviembre en defensa de sus derechos

Lote con construcción en Corredores

Lote con construcción en Corredores
El Banco Nacional cuenta con varias casas y terrenos a la venta a buenos precios en diferentes partes del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 6-207683-000
  • Ubicación: Laurel, Corredores, Puntarenas. De la escuela de Finca Naranjo, 200 metros sur, mano izquierda, contiguo a Prefabricados Superiores.
  • Área de terreno: 1.435 m²
  • Área de construcción: 487 m²
  • Valor: ¢21.532.398,04
  • Valor avalúo: ¢26.915.498
  • Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

Casa en Puerto Jiménez

Casa en Puerto Jiménez
El Banco Nacional cuenta con varias casas y terrenos a la venta a buenos precios en diferentes partes del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 6-80231-000
  • Ubicación: Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma, 400 metros al norte de la Guardia Asistencia Rural.
  • Área de terreno: 786,69 m²
  • Área de construcción: 81 m²
  • Valor: ¢16.188.510,09
  • Valor avalúo: ¢16.188.510,09
  • Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

Terreno en Nandayure

Terreno en Nandayure
El Banco Nacional cuenta con varias casas y terrenos a la venta a buenos precios en diferentes partes del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 5-211050-000
  • Ubicación: Santa Rita, Nandayure, Guanacaste. De la estación de bomberos, 225 metros al norte.
  • Área de terreno: 321 m²
  • Valor: ¢7.230.525
  • Valor avalúo: ¢7.230.525
  • Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

LEA MÁS: BCCR lanza última moneda coleccionable de 50 colones dedicada al conejo de monte

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Banco Nacionalpropiedadescasas y terrenosprecios accesibles
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.