BCCR lanza última moneda coleccionable de 50 colones dedicada al conejo de monte

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) lanzará la sexta y última moneda coleccionable de 50 colones este miércoles 26 de noviembre.

Se trata de la moneda coleccionable alusiva al conejo de monte del páramo de la cordillera de Talamanca.

A partir del miércoles, se pondrá a disposición de la ciudadanía 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 en estuche.

El BCCR indicó que cada moneda, ya sea en acrílico o en estuche, tiene un valor de 8.600 colones.

También se lanzará la moneda de 50 colones con el reverso del conejo de monte para usarla como medio de pago. Esta pieza no tiene color en su diseño.

El Banco Central de Costa Rica lanzará este miércoles 26 de noviembre la moneda coleccionable de 50 colones alusiva al conejo de monte. (Banco Central de Costa Rica/Banco Central de Costa Rica)

Cada persona podrá comprar dos unidades, independientemente de su presentación.

Los detalles de la moneda

En el reverso de esta nueva moneda se leen “Páramo”, “Conejo de monte” (nombre original) y “Sylvilagus dicei” (nombre científico).

Además, el mamífero está colocado sobre una porción del mapa del páramo y del año 2023, cuando la Junta Directiva del BCCR aprobó su diseño.

En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”.

Asimismo, en la parte inferior se ven tres barras en alto relieve para facilitar su reconocimiento al tacto.

¿Dónde se puede conseguir la moneda?

La moneda de colección se puede conseguir en varias entidades bancarias en distintas provincias del país:

Banco de Costa Rica

En San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

700 monedas de colección en estuche y 1.800 en acrílico.

Banco Nacional de Costa Rica

A través del sitio web de la entidad bancaria.

700 monedas en estuche y 1.800 en acrílico.

Banco Popular

En San José, Alajuela y Limón.

575 monedas en estuche y 575 en acrílico.

BAC Credomatic

En San José y Heredia.

525 monedas en estuche y 525 en acrílico.

Banco Promerica

En San José.

250 monedas en estuche y 50 en acrílico.

Scotiabank

En San José y habrá 500 monedas en acrílico.

También saldrá a la venta en Grupo Mutual, Coopegrecia, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, Coopealianza, Coopesanramón, Coopeande y otras entidades, así como en el Museo del BCCR, bajo la Plaza de la Cultura.

