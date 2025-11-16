La curiosa figura geométrica que forman las monedas de Costa Rica al acomodarlas en orden

¿Usted sabía que si acomoda todas las monedas que se usan en Costa Rica, en orden según su valor, forman una figura geométrica?

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) explica que esto se da debido a la estructura de tamaños que pretende que las personas las identifiquen de una mejor manera.

Las nuevas monedas de Costa Rica son más seguras. (BCCR)

“La actual estructura denominativa de monedas, está constituida por siete denominaciones, a saber: quinientos, cien, cincuenta, veinticinco, diez, cinco y un colón, las cuales generalmente, al ser colocadas en posición vertical una sobre la otra, conforman una figura geométrica semejante a un cono, como consecuencia de la diferencia proporcional en el diámetro de cada una”, detalla el BCCR en su página web.

Precisamente por eso es que a la variedad de monedas se les llama cono monetario.

LEA MÁS: Costa Rica tendrá dos curiosos nuevos símbolos nacionales, aquí se los presentamos

Los materiales y grabados de las nuevas monedas son de mejor calidad. (José Cordero)

BCCR cambió casi todas las monedas

Y es que este año se han cambiado casi todas las monedas que se usan en la economía nacional.

El Banco explica que esto se debe a una mejora en la eficiencia y seguridad.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves podría tener problemas por algo que hizo el viernes frente a la Asamblea Legislativa

Lo primero que se hizo fue reducir los tamaños, ahora las monedas son más livianas y fáciles de llevar.

Además, se dio una mejora en los metales con los que están hechas: aleaciones basadas en cobre para la identificación de equipos y tonalidades distintas para una identificación más sencilla.

Se cambió la dimensión de las monedas y estas forman un cono al acomodarlas en orden. (BCCR)

También se dio una actualización en los diseños con el fin de elaborar colecciones que resalten el valor histórico y cultural del país.

En cuanto a la seguridad, las nuevas monedas tienen aleaciones y técnicas de grabado de última tecnología, por lo que hace más difícil el tema de falsificaciones.