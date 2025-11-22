Debate presidencial de la UNA: quiénes participan y dónde verlo en vivo

La Universidad Nacional (UNA) realizará este martes 25 de noviembre su tercer y último debate presidencial, en el cual participarán cinco candidatos.

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Douglas Caamaño, del Partido Costa Rica Primero; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; y Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense, serán los protagonistas del encuentro.

El debate se llevará a cabo entre las 2 p.m. y las 4 p.m. en el Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese, ubicado en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores de la UNA, en Heredia.

Cinco candidatos participarán en el tercer debate presidencial de la Universidad Nacional este martes 25 de noviembre. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Durante este encuentro, los candidatos presentarán sus propuestas según el tema que se les pregunte; de esta forma, los votantes, especialmente los indecisos, podrán informarse y tomar una decisión sobre por quién votar en las elecciones de 2026.

¿Dónde se puede ver el debate?

El debate será transmitido en vivo por medio de la página de Facebook de la UNA y el canal de YouTube del Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese.

Sin embargo, si usted quiere asistir al evento, puede inscribirse a través de la página de la Universidad Nacional. Una vez se haya inscrito, le llegará un código QR personal para que lo presente al ingresar al campus y al auditorio.

¿Cómo se realiza el debate?

El evento tiene varios bloques. En el primero, los candidatos tienen que hacer una pequeña presentación de sí mismos.

En el segundo bloque, los aspirantes deben responder a dos preguntas según el eje temático. Los otros dos debates que la UNA organizó se habló sobre seguridad ciudadana, educación, medio ambiente y economía.

Luego, en el tercer bloque, los candidatos deben responder una pregunta de parte de un representante estudiantil de la UNA.

Por último, cada uno debe hacer un comentario de cierre para atraer a los votantes.

En este debate hay cuatro bloques; en dos de ellas, los candidatos deberán responder preguntas sobre temas de interés del país. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Otros debates presidenciales

Durante la última semana de noviembre, habrá varios debates presidenciales.

Además del de la UNA, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) también realizará un debate el miércoles 26 de noviembre, en el cual participarán 18 candidatos. En este encuentro, que será transmitido por YouTube, Facebook y el canal Telered, se hablará sobre el futuro de la educación en el país.

El jueves 27 de noviembre también habrá otro debate presidencial a cargo de la asociación Frente por la Vida, en el cual se hablará sobre el medio ambiente y los derechos de los animales.

Según Juan Carlos Peralta, de la asociación Frente por la Vida, en este debate participarán 10 candidatos presidenciales.

