Banco Nacional hace un importante anuncio a usuarios y urge que lo lean

El Banco Nacional hizo un anuncio importante a los usuarios y urge que ellos lo lean para evitar estafas en esta recta final del año.

Con el aguinaldo, el Black Friday, el Cyber Monday y la fiebre de compras navideñas, también suben los intentos de fraude bancario, según alertó el banco.

Banco Nacional da recomendaciones a sus usuarios para evitar estafas en la recta final del año. (Rafael Pacheco)

La entidad recordó que este 30 de noviembre, Día Mundial de la Ciberseguridad, es el mejor momento para que los ticos se pongan las pilas y revisen sus hábitos de seguridad digital.

Más estafas con tarjetas

El BN confirmó que durante estas fechas se ha visto un incremento en intentos de fraude, especialmente con tarjetas de crédito y débito.

“Lo más importante es que las personas mantengan el control de sus tarjetas y de cómo pagan”, explicó Arnold Pérez, director de Investigaciones a.i. del Banco Nacional.

El funcionario añadió que existen formas muy seguras de pagar “sin tener que compartir información con otras personas”.

Si va a hacer compras este Viernes Negro, tome estas recomendaciones. (Jeffrey Zamora)

La billetera digital, su aliada

El BN insistió en que usar billeteras digitales (desde el celular o el reloj) es una buena forma de protegerse, ya que permite pagar sin enseñar los datos de la tarjeta.

Además, recomienda activar notificaciones de consumo, revisar con frecuencia los movimientos bancarios y nunca compartir datos financieros mediante: mensajes, redes sociales, correos electrónicos, o llamadas.

Si compra en línea, no se descuide

El banco recordó que muchos fraudes empiezan con páginas falsas o enlaces maliciosos.

Para evitar caer en la trampa, piden verificar que la tienda sea confiable, tenga buena reputación y que su dirección web empiece con “https”.

También recalcan NO hacer pagos conectados a WiFi público, como los de tiendas, cafés o restaurantes.

Por nada del mundo brinde información sensible de sus tarjetas o cuentas bancarias. (iStock)

Consejos del Banco Nacional para comprar sin sustos:

- Use métodos de pago que no expongan sus datos, como billeteras digitales.

- No pierda de vista su tarjeta al pagar en un comercio.

- Active alertas de su banco para saber si hay movimientos sospechosos.

- Revise siempre que la tienda en línea sea segura.

- Evite redes públicas para hacer pagos.

- Nunca comparta claves, pines o números de tarjeta.

La entidad advirtió que jamás solicitará claves, contraseñas, pines ni números de tarjeta mediante llamadas, correos, mensajes o enlaces.

Si nota algo raro en su cuenta o cree que está siendo víctima de un fraude, debe llamar de inmediato al 2212-2000.