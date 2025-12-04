Allanan casa de exdiputado Humberto Vargas por caso “BCR–SAFI”

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realiza la mañana de este jueves un amplio operativo como parte de la investigación conocida como “BCR–SAFI”.

Uno de los lugares intervenidos fue la vivienda del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, quien figura como investigado en la causa.

Según la Auditoría Interna de BCR SAFI, Vargas habría vendido inmuebles, presuntamente, con sobreprecio a dos fondos inmobiliarios administrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica.

Las autoridades hacen allanamientos por el caso BCR SAFI

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) también señaló que esas adquisiciones pudieron representar riesgos para miles de inversionistas.

Las diligencias incluyen allanamientos en casas de habitación y oficinas, entre ellas la sede de la SAFI del BCR y el departamento de Auditoría del banco, ubicado en sus oficinas centrales en San José.

El objetivo de la Fiscalía es recolectar evidencia documental y electrónica relacionada con inversiones inmobiliarias dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción.

La investigación penal se enfoca en presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública, en actuaciones que involucrarían a miembros de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de BCR SAFI, en al menos nueve proyectos adquiridos. En paralelo, Sugeval mantiene procesos disciplinarios y regulatorios contra las personas y entidades vinculadas.

