Condenan a padrastro que intimidaba a niña con atacar a su madre si hablaba

Una sentencia de 29 años de cárcel tendrá que enfrentar un hombre de apellidos Batres Jiménez, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores demostrara su responsabilidad en el delito de violación.

El fallo fue emitido por el Tribunal Penal de Heredia.

El hombre fue sentenciado a 29 años por atacar a su hijastra. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2016 en Mercedes Sur y Santa Bárbara de Heredia.

La víctima tenía entre 10 y 13 años y era la hijastra del sentenciado.

El hombre aprovechó la situación para ejercer control y cometer las agresiones. La Fiscalía acreditó que el hombre, incluso, la amenazaba con hacerle daño a su madre para obligarla a guardar silencio.

Mientras la sentencia queda en firme, Batres Jiménez deberá continuar en prisión preventiva. Las autoridades destacaron que el testimonio de la víctima y las pruebas presentadas permitieron la condena.