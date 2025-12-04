Sucesos

Misterioso hallazgo de cuerpo en la calle aterrorizó a vecinos de Alajuela

La Cruz Roja confirmó que el hombre, de entre 30 y 40 años, no presentaba signos de vida al ser localizado

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió el hallazgo de un cuerpo la noche del miércoles en San José de Alajuela.

Según el reporte preliminar, los socorristas ubicaron a un hombre de entre 30 y 40 años de edad, quien fue valorado en el sitio y declarado sin signos de vida.

El cuerpo fue encontrado en la calle en San José de Alajuela. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las causas del fallecimiento no pudieron determinarse en el lugar.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

