Misterioso hallazgo de cuerpo en la calle aterrorizó a vecinos de Alajuela

La Cruz Roja atendió el hallazgo de un cuerpo la noche del miércoles en San José de Alajuela.

Según el reporte preliminar, los socorristas ubicaron a un hombre de entre 30 y 40 años de edad, quien fue valorado en el sitio y declarado sin signos de vida.

LEA MÁS: La última publicación del doctor brutalmente asesinado en Escazú dejó un presagio que hoy estremece a sus allegados

El cuerpo fue encontrado en la calle en San José de Alajuela. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las causas del fallecimiento no pudieron determinarse en el lugar.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

LEA MÁS: La última publicación del doctor brutalmente asesinado en Escazú dejó un presagio que hoy estremece a sus allegados

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.