Estos son los productos que más subieron y bajaron de precio, según el CNP

Dos productos tuvieron un gran aumento en su precio en las ferias del agricultor la semana pasada. Según el Consejo Nacional de Producción (CNP), se trata de la cebolla seca amarilla y el repollo verde.

En comparación con la semana del 17 al 21 de noviembre, la cebolla seca amarilla subió 17,9%, pasando de 661 colones a 779 colones, mientras el repollo verde aumentó 26,8%, pasando de 469 colones a 595 colones.

Otros productos que también aumentaron de precio en las ferias del agricultor, son el chile dulce (ahora está en 400 colones), la lechuga americana (325 colones) y el tomate (1.030 colones).

El CNP reveló los productos que aumentaron de precio la semana pasada. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El banano, la piña grande, el plátano y los huevos mantuvieron su valor, mientras que el aguacate Hass importado tuvo una gran rebaja del 15,5%, pasando de 3.625 colones a 3.063 colones.

Estos productos subieron en los supermercados

Algunos productos también aumentaron de precio en los supermercados, como el chile dulce y la lechuga americana.

En el caso del chile dulce, subió un 16%; es decir, pasó de 469 colones a 544 colones, mientras que la lechuga americana aumentó 15,1%, pasando de 298 colones a 343 colones.

El aguacate Hass importado, el repollo verde, el tomate y la zanahoria también subieron de precio en los supermercados. De esta forma quedaron estos productos:

Aguacate Hass importado: Subió de 3.130 colones a 3.275 colones.

Repollo verde: Subió de 609 colones a 660 colones.

Tomate: Subió de 1.085 colones a 1.140 colones.

Zanahoria: Subió de 507 colones a 537 colones.

Los huevos mantuvieron su precio (1.662 colones), mientras que el aguacate Hass nacional y la cebolla seca amarilla disminuyeron su valor.

Algunos productos subieron de precio en los supermercados, según el CNP. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nación)

Sin mayores cambios en carnicerías

El CNP informó que no hubo mayores cambios en los precios de las carnes en las carnicerías.

El bistec de res especial y la carne molida premium de res mantuvieron su valor, mientras que la pechuga de pollo entera tuvo un pequeño aumento, pasando de 2.988 colones a 3.032 colones.

Por otra parte, en los supermercados, todos los tipos de proteína mantuvieron su precio.

