Grupo Mutual ofrece casas y terrenos con descuentos en varias zonas del país

Grupo Mutual es una de las entidades que ofrece casas y terrenos para aquellas personas que están buscando un lugar donde vivir y crear recuerdos, ya sean solas o en familia.

A través de su sitio web se pueden encontrar varias opciones en distintas zonas del país. Algunas tienen descuento y otras no, con precios muy variados.

Este medio se tomó la libertad de elegir algunas casas y terrenos con mejores precios, así que aproveche esta oportunidad para negociar con la entidad por la vivienda o el terreno de su interés.

Casa en Pérez Zeledón

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-680127-000

Ubicación: Cajón, Pérez Zeledón, San José. 635 metros de la escuela Santa María.

Cajón, Pérez Zeledón, San José. 635 metros de la escuela Santa María. Área del terreno: 673 m²

673 m² Área de construcción: 60 m²

60 m² Precio inicial: ¢15.014.000,00

¢15.014.000,00 Descuento 12,75%

Precio final con descuento: ¢13.100.000,00

¢13.100.000,00 Contacto: 2437-1093/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Limón

Folio Nº 7-160993-000

Ubicación: Jiménez, Pococí, Limón. De la entrada Bomba Eusse, 800 metros sur y 200 metros este, calle Tablón.

Jiménez, Pococí, Limón. De la entrada Bomba Eusse, 800 metros sur y 200 metros este, calle Tablón. Área del terreno: 278 m²

278 m² Área de construcción: 98,50 m²

98,50 m² Precio inicial: ¢35.578.000,00

¢35.578.000,00 Descuento 18.50%

Precio final con descuento: ¢29.000.000,00

¢29.000.000,00 Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Alajuela

Folio Nº 2-493170-000

Ubicación: Yolillal, Upala, Alajuela. San Gabriel, de la escuela 3,2 km al sureste.

Yolillal, Upala, Alajuela. San Gabriel, de la escuela 3,2 km al sureste. Área del terreno: 727 m²

727 m² Área de construcción: 51 m²

51 m² Precio inicial: ¢4.562.000,00

¢4.562.000,00 Descuento 38,89%

Precio final con descuento: ¢8.900.000,00

¢8.900.000,00 Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Alajuela

Folio Nº 2-622676-000

Ubicación: San Juan, Naranjo, Alajuela. 1,3 kilómetros oeste, 300 metros norte, 100 metros oeste de la fábrica de canastas.

San Juan, Naranjo, Alajuela. 1,3 kilómetros oeste, 300 metros norte, 100 metros oeste de la fábrica de canastas. Área del terreno: 956 m²

956 m² Precio inicial: ¢31.740.000,00

¢31.740.000,00 Descuento 21,24%

Precio final con descuento: ¢25.000.000,00

¢25.000.000,00 Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Puntarenas

Folio Nº 6-167624-000

Ubicación: Canoas, Corredores, Puntarenas. Veracruz, 825 metros noreste de la plaza de deportes de Veracruz, en la ciudadela, calle a San Antonio.

Canoas, Corredores, Puntarenas. Veracruz, 825 metros noreste de la plaza de deportes de Veracruz, en la ciudadela, calle a San Antonio. Área del terreno: 357 m²

357 m² Área de construcción: 42,50 m²

42,50 m² Precio inicial: ¢14.830.000,00

¢14.830.000,00 Descuento 19,09%

Precio final con descuento: ¢12.000.000,00

¢12.000.000,00 Contacto: 2437-1080/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en San Carlos

Folio Nº 2-269634-000

Ubicación: Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso.

Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso. Área del terreno: 3.432 m²

3.432 m² Precio inicial: ¢18.533.000,00

¢18.533.000,00 Descuento 10,98%

Precio final con descuento: ¢16.500.000,00

¢16.500.000,00 Contacto: 2435-2723/2437-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Limón

Folio Nº 7-158208-000

Ubicación: Jiménez, Pococí, Limón. Del cruce ruta 810 con calle El Bosque, 2.260 metros noreste.

Jiménez, Pococí, Limón. Del cruce ruta 810 con calle El Bosque, 2.260 metros noreste. Área del terreno: 1.398 m²

1.398 m² Área de construcción: 106 m²

106 m² Precio inicial: ¢23.090.000,00

¢23.090.000,00 Descuento 17,72%

Precio final con descuento: ¢19.000.000,00

¢19.000.000,00 Contacto: 2437-1093/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

