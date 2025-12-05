Finanzas y tecnología

Grupo Mutual ofrece casas y terrenos con descuentos en varias zonas del país

Grupo Mutual presentó una lista de casas y terrenos disponibles en diferentes zonas del país, muchos con descuentos importantes

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Grupo Mutual es una de las entidades que ofrece casas y terrenos para aquellas personas que están buscando un lugar donde vivir y crear recuerdos, ya sean solas o en familia.

LEA MÁS: INS pone en venta 63 vehículos para repuestos a precios desde los ¢75 mil más IVA; así puede ofertar

A través de su sitio web se pueden encontrar varias opciones en distintas zonas del país. Algunas tienen descuento y otras no, con precios muy variados.

Este medio se tomó la libertad de elegir algunas casas y terrenos con mejores precios, así que aproveche esta oportunidad para negociar con la entidad por la vivienda o el terreno de su interés.

Casa en Pérez Zeledón

Casa en Pérez Zeledón
Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 1-680127-000
  • Ubicación: Cajón, Pérez Zeledón, San José. 635 metros de la escuela Santa María.
  • Área del terreno: 673 m²
  • Área de construcción: 60 m²
  • Precio inicial: ¢15.014.000,00
  • Descuento 12,75%
  • Precio final con descuento: ¢13.100.000,00
  • Contacto: 2437-1093/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Limón

Casa en Limón
Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 7-160993-000
  • Ubicación: Jiménez, Pococí, Limón. De la entrada Bomba Eusse, 800 metros sur y 200 metros este, calle Tablón.
  • Área del terreno: 278 m²
  • Área de construcción: 98,50 m²
  • Precio inicial: ¢35.578.000,00
  • Descuento 18.50%
  • Precio final con descuento: ¢29.000.000,00
  • Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Alajuela

Casa en Alajuela
Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 2-493170-000
  • Ubicación: Yolillal, Upala, Alajuela. San Gabriel, de la escuela 3,2 km al sureste.
  • Área del terreno: 727 m²
  • Área de construcción: 51 m²
  • Precio inicial: ¢4.562.000,00
  • Descuento 38,89%
  • Precio final con descuento: ¢8.900.000,00
  • Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

LEA MÁS: Estas instalaciones de La Sabana cerrarán varios días por el Festival de la Luz

Lote en Alajuela

Lote en Alajuela
Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 2-622676-000
  • Ubicación: San Juan, Naranjo, Alajuela. 1,3 kilómetros oeste, 300 metros norte, 100 metros oeste de la fábrica de canastas.
  • Área del terreno: 956 m²
  • Precio inicial: ¢31.740.000,00
  • Descuento 21,24%
  • Precio final con descuento: ¢25.000.000,00
  • Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Puntarenas

Casa en Puntarenas
Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 6-167624-000
  • Ubicación: Canoas, Corredores, Puntarenas. Veracruz, 825 metros noreste de la plaza de deportes de Veracruz, en la ciudadela, calle a San Antonio.
  • Área del terreno: 357 m²
  • Área de construcción: 42,50 m²
  • Precio inicial: ¢14.830.000,00
  • Descuento 19,09%
  • Precio final con descuento: ¢12.000.000,00
  • Contacto: 2437-1080/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en San Carlos

Lote en San Carlos
Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 2-269634-000
  • Ubicación: Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso.
  • Área del terreno: 3.432 m²
  • Precio inicial: ¢18.533.000,00
  • Descuento 10,98%
  • Precio final con descuento: ¢16.500.000,00
  • Contacto: 2435-2723/2437-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Limón

Casa en Limón
Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos a la venta para aquellas personas que buscan un lugar donde vivir. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 7-158208-000
  • Ubicación: Jiménez, Pococí, Limón. Del cruce ruta 810 con calle El Bosque, 2.260 metros noreste.
  • Área del terreno: 1.398 m²
  • Área de construcción: 106 m²
  • Precio inicial: ¢23.090.000,00
  • Descuento 17,72%
  • Precio final con descuento: ¢19.000.000,00
  • Contacto: 2437-1093/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

LEA MÁS: Más de 1.800 turistas han llegado a Costa Rica en bus para el concierto de Bad Bunny

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Grupo Mutualcasas y terrenospropiedades con descuentobienes adjudicados
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.