Grupo Mutual ofrece casas y terrenos con descuentos en varias zonas del país

Grupo Mutual es una de las entidades que ofrece casas y terrenos para aquellas personas que están buscando un lugar donde vivir y crear recuerdos, ya sean solas o en familia.
A través de su sitio web se pueden encontrar varias opciones en distintas zonas del país. Algunas tienen descuento y otras no, con precios muy variados.
Este medio se tomó la libertad de elegir algunas casas y terrenos con mejores precios, así que aproveche esta oportunidad para negociar con la entidad por la vivienda o el terreno de su interés.
Casa en Pérez Zeledón
- Folio Nº 1-680127-000
- Ubicación: Cajón, Pérez Zeledón, San José. 635 metros de la escuela Santa María.
- Área del terreno: 673 m²
- Área de construcción: 60 m²
- Precio inicial: ¢15.014.000,00
- Descuento 12,75%
- Precio final con descuento: ¢13.100.000,00
- Contacto: 2437-1093/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Limón
- Folio Nº 7-160993-000
- Ubicación: Jiménez, Pococí, Limón. De la entrada Bomba Eusse, 800 metros sur y 200 metros este, calle Tablón.
- Área del terreno: 278 m²
- Área de construcción: 98,50 m²
- Precio inicial: ¢35.578.000,00
- Descuento 18.50%
- Precio final con descuento: ¢29.000.000,00
- Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Alajuela
- Folio Nº 2-493170-000
- Ubicación: Yolillal, Upala, Alajuela. San Gabriel, de la escuela 3,2 km al sureste.
- Área del terreno: 727 m²
- Área de construcción: 51 m²
- Precio inicial: ¢4.562.000,00
- Descuento 38,89%
- Precio final con descuento: ¢8.900.000,00
- Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Lote en Alajuela
- Folio Nº 2-622676-000
- Ubicación: San Juan, Naranjo, Alajuela. 1,3 kilómetros oeste, 300 metros norte, 100 metros oeste de la fábrica de canastas.
- Área del terreno: 956 m²
- Precio inicial: ¢31.740.000,00
- Descuento 21,24%
- Precio final con descuento: ¢25.000.000,00
- Contacto: 2435-2411/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Puntarenas
- Folio Nº 6-167624-000
- Ubicación: Canoas, Corredores, Puntarenas. Veracruz, 825 metros noreste de la plaza de deportes de Veracruz, en la ciudadela, calle a San Antonio.
- Área del terreno: 357 m²
- Área de construcción: 42,50 m²
- Precio inicial: ¢14.830.000,00
- Descuento 19,09%
- Precio final con descuento: ¢12.000.000,00
- Contacto: 2437-1080/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Lote en San Carlos
- Folio Nº 2-269634-000
- Ubicación: Pocosol, San Carlos, Alajuela. 700 metros sur del súper Diego Montoya, barrio Paraíso.
- Área del terreno: 3.432 m²
- Precio inicial: ¢18.533.000,00
- Descuento 10,98%
- Precio final con descuento: ¢16.500.000,00
- Contacto: 2435-2723/2437-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Limón
- Folio Nº 7-158208-000
- Ubicación: Jiménez, Pococí, Limón. Del cruce ruta 810 con calle El Bosque, 2.260 metros noreste.
- Área del terreno: 1.398 m²
- Área de construcción: 106 m²
- Precio inicial: ¢23.090.000,00
- Descuento 17,72%
- Precio final con descuento: ¢19.000.000,00
- Contacto: 2437-1093/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
