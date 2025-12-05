INS pone en venta 63 vehículos para repuestos a precios desde los ¢75 mil más IVA; así puede ofertar

Si anda buscando repuestos baratos para su carro o trabaja en talleres mecánicos, esta noticia le puede ahorrar una buena plata.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) publicó la lista de 63 vehículos para repuestos, que estarán disponibles entre el 8 y el 19 de diciembre, con precios base que arrancan en apenas ¢75.000 (más IVA).
Según informó la institución, toda la información está disponible en el apartado de “Venta de Bienes” del sitio del INS, donde se pueden revisar fotos, montos base y especificaciones.
¿Cómo enviar una oferta?
Las personas interesadas deben enviar su oferta por correo electrónico entre el 8 y el 19 de diciembre, antes de las 10:00 a. m., a la dirección: ofertasvehiculos@grupoins.com
Una vez enviada, el sistema devolverá un acuse de recibido que incluirá el enlace a la transmisión por Teams Live del acto oficial de apertura de ofertas, el cual se realizará frente a un notario o notaria pública institucional, para garantizar transparencia.
Precios base de algunos vehículos disponibles
El INS agrupó los automóviles en renglones. Estos son algunos de los modelos más llamativos:
- Changan CS35 Plus 2020 – ¢2.000.000 + IVA
- Suzuki Swift GA 2001 – ¢250.000 + IVA
- Hyundai Accent GL 2012 – ¢1.250.000 + IVA
- Hyundai Tucson GL 2017 – ¢2.250.000 + IVA
- Toyota Agya E 2020 – ¢675.000 + IVA
- Toyota Rav4 XLE 2022 – ¢5.250.000 + IVA
- Mercedes Benz GLE 2018 – ¢2.500.000 + IVA
- Hyundai Elantra 2017 – ¢900.000 + IVA
- Suzuki Vitara GLX 2017 – ¢3.000.000 + IVA
- Volkswagen Jetta 2013 – ¢262.500 + IVA
Los precios máximos pueden llegar hasta los ¢15 millones, dependiendo del estado y tipo de vehículo.
¿Dónde ver los vehículos antes de ofertar?
El INS habilitó inspecciones presenciales en la sede del este en Curridabat, al costado este de la Plaza del Redondel de Zapote.
Del 8 al 17 de diciembre, en horario de 9:30 a. m. a 4:00 p. m. (días hábiles). Para coordinar, puede llamar al teléfono 2287-6000 ext. 32137, 32759 o 32768.
Si tiene consultas, puede enviarlas a los correos:
¿Qué debe saber antes de ofertar?
- Los vehículos se venden solo para repuestos.
- Los precios base no incluyen IVA.
- La adjudicación se define en el acto de apertura.
- Una oferta enviada tarde queda fuera del proceso.