INS pone en venta 63 vehículos para repuestos a precios desde los ¢75 mil más IVA; así puede ofertar

Si anda buscando repuestos baratos para su carro o trabaja en talleres mecánicos, esta noticia le puede ahorrar una buena plata.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) publicó la lista de 63 vehículos para repuestos, que estarán disponibles entre el 8 y el 19 de diciembre, con precios base que arrancan en apenas ¢75.000 (más IVA).

Los precios de los vehículos van desde los 75 mil colones más el IVA. (INS)

Según informó la institución, toda la información está disponible en el apartado de “Venta de Bienes” del sitio del INS, donde se pueden revisar fotos, montos base y especificaciones.

¿Cómo enviar una oferta?

Las personas interesadas deben enviar su oferta por correo electrónico entre el 8 y el 19 de diciembre, antes de las 10:00 a. m., a la dirección: ofertasvehiculos@grupoins.com

Tenga en cuenta que estos carros son para respuestos. (INS)

Una vez enviada, el sistema devolverá un acuse de recibido que incluirá el enlace a la transmisión por Teams Live del acto oficial de apertura de ofertas, el cual se realizará frente a un notario o notaria pública institucional, para garantizar transparencia.

Precios base de algunos vehículos disponibles

El INS agrupó los automóviles en renglones. Estos son algunos de los modelos más llamativos:

Changan CS35 Plus 2020 – ¢2.000.000 + IVA

– ¢2.000.000 + IVA Suzuki Swift GA 2001 – ¢250.000 + IVA

– ¢250.000 + IVA Hyundai Accent GL 2012 – ¢1.250.000 + IVA

– ¢1.250.000 + IVA Hyundai Tucson GL 2017 – ¢2.250.000 + IVA

– ¢2.250.000 + IVA Toyota Agya E 2020 – ¢675.000 + IVA

– ¢675.000 + IVA Toyota Rav4 XLE 2022 – ¢5.250.000 + IVA

– ¢5.250.000 + IVA Mercedes Benz GLE 2018 – ¢2.500.000 + IVA

– ¢2.500.000 + IVA Hyundai Elantra 2017 – ¢900.000 + IVA

– ¢900.000 + IVA Suzuki Vitara GLX 2017 – ¢3.000.000 + IVA

– ¢3.000.000 + IVA Volkswagen Jetta 2013 – ¢262.500 + IVA

Los precios máximos pueden llegar hasta los ¢15 millones, dependiendo del estado y tipo de vehículo.

Los mecánicos pueden hacer buen negocio. (INS)

¿Dónde ver los vehículos antes de ofertar?

El INS habilitó inspecciones presenciales en la sede del este en Curridabat, al costado este de la Plaza del Redondel de Zapote.

Del 8 al 17 de diciembre, en horario de 9:30 a. m. a 4:00 p. m. (días hábiles). Para coordinar, puede llamar al teléfono 2287-6000 ext. 32137, 32759 o 32768.

Si tiene consultas, puede enviarlas a los correos:

La venta de los carros será la próxima semana. (INS)

¿Qué debe saber antes de ofertar?