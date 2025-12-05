Aresep aprueba nuevas rebajas en combustibles para cierre de año

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó los nuevos precios de combustibles que se aplicarán pronto, en el cierre de este año.

Los precios por litro de los diferentes tipos de combustibles disminuyeron, lo que puede aliviar un poco el bolsillo de los conductores.

Estos son los valores que fueron aprobados por la Aresep:

Gasolina súper: 643 colones

Gasolina regular: 635 colones

Diésel: 557 colones

LPG mezcla 70-30: 244 colones

Gas (cilindros de 25 libras): 6.823 colones

La ARESEP aprobó los nuevos precios del combustible que entrarán a regir tras su publicación en La Gaceta. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de la gasolina súper, tuvo una rebaja de 19 colones; la regular, 2 colones; el diésel, 6 colones; la LPG mezcla, 10 colones, y el gas 224 colones.

Estos precios de gasolina entrarán a regir al día siguiente de su publicación en La Gaceta.

Beneficiará al 53% de hogares

La Aresep indicó que la rebaja del gas beneficiará alrededor del 53% de hogares costarricenses que lo utilizan para cocinar.

“El gas se ha consolidado como el combustible que registra el mayor crecimiento de consumo en los últimos años: el 32% del gas que se vende es consumido por sector residencial, un 29% por el sector industrial, un 20% para uso vehicular (actualmente alrededor de 130 estaciones de servicio venden gas) y un 19% por el sector comercial y servicios, destacando su uso en pequeñas sodas en todo el país”, dijo Mario Mora, intendente de Energía.

Mora señaló también que la rebaja en los precios del combustible beneficiará alrededor de 1,9 millones de conductores.

