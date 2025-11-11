A partir de mañana rigen los nuevos precios de los combustibles

Los precios de los combustibles cambiarán a partir de este martes 11 de noviembre en las gasolineras, así que prepare su bolsillo para llenar el tanque de sus vehículos.

Este lunes 10 de noviembre se publicaron los nuevos precios de los combustibles en el Diario Oficial La Gaceta. En dicha resolución se indicó que los cambios en el valor de cada tipo de combustible regirán a partir del día siguiente a su publicación, es decir, desde este martes.

La semana pasada la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó los nuevos precios; sin embargo, no estaban vigentes hasta después de su publicación en La Gaceta.

A partir de este martes 11 de noviembre regirán los nuevos precios de los combustibles. (Rafael Pacheco Granados)

¿En cuánto estarán los combustibles?

Algunos tipos de gasolina disminuyeron su valor; no obstante, la diferencia será mínima para los conductores.

Estos son los nuevos precios que la ARESEP aprobó la semana pasada:

Gasolina súper: 662 colones

súper: 662 colones Gasolina regular: 637 colones

Diésel: 563 colones

563 colones LPG mezcla 70-30: 254 colones

Gas (cilindros de 25 libras): 7.047 colones

La gasolina súper y la regular bajaron de precio. En el caso de la súper, pasó de 674 a 662 colones, mientras que la regular pasó de 659 a 637.

El diésel aumentó, ya que pasó de 555 a 563 colones.

El precio del gas, específicamente el cilindro de 25 libras, también varió: aumentó de 7.003 a 7.047 colones.

Algunos tipos de combustibles subieron o bajaron tras la aprobación de la ARESEP. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los valores de los combustibles variaron por la evolución de los precios internacionales en los mercados energéticos, según Mario Mora, intendente de Energía de la ARESEP.

