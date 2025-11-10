Lotería Nacional: estos son los números ganadores del sorteo del domingo 9 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 9 de noviembre el sorteo ordinario número 4875 de la Lotería Nacional, en el cual se distribuyeron muchos millones de colones entre 100 premios.

Los resultados oficiales fueron los siguientes:

Primer premio: número 07 con la serie 869 , que reparte ¢ millones por entero .

con la que reparte . Segundo premio: número 60 con la serie 188 con un premio de ¢30 millones por entero.

con la con un premio de ¢30 millones por entero. Tercer premio: número 39 con la serie 331 , que distribuye ¢14 millones por entero.

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢2 millones y medio, para la serie 894 y el número 85

En total, la JPS emitió 100 premios de diferentes montos, los cuales pueden consultarse en detalle a partir del lunes en la edición impresa de La Teja o en el sitio web oficial de la Junta.

Reclamo de premios

Para reclamar los premios, las personas deben presentar los pedacitos con el número y serie del sorteo. Los premios mayores se pueden reclamar directamente en las oficinas centrales de la Junta de Protección Social en San José.

Recuerde también, que el Gordo Navideño 2025 ya se encuentra a la venta, con un premio mayor de ¢8.000 millones repartidos en cinco emisiones.