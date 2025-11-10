Estas son las fechas para ratificar las matrículas de preescolar, primaria y secundaria

Si usted tiene hijos que van para preescolar, o algún grado de primaria o secundaria, le contamos que ya se acercan las fechas para la ratificación de matrícula. ¡Tome nota para que no se le pasen!

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que los trámites se hacen en los respectivos centros educativos, por lo que es importante que los papás estén pendientes a los horarios de cada institución, así como de los procedimientos a seguir.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/nacional/politica/laura-fernandez-ha-faltado-a-debates/N7IA46R2LZECZJQNUUYKR7UEDY/story/

Los padres de familia deben hacer la ratificación de las matrículas de sus hijos para el próximo curso lectivo. (Rafael Pacheco)

La ratificación de la matrícula está calendarizada el 8 y 9 de diciembre del 2025, tanto para la educación preescolar, como para primaria y secundaria.

LEA MÁS: Así cambiarán las normas escolares del MEP a partir del próximo año

Las prematrículas se llevaron a cabo en agosto anterior, pero esos trámites realizados no aseguran el espacio de los estudiantes para el próximo año, es necesario hacer el proceso de ratificación de la matrícula.

Debe estar pendiente al procedimiento que aplicará cada centro educativo en esas fechas. (Rafael Pacheco)

Requisitos importantes para la matrícula

El MEP había informado en esa ocasión que, en el caso de los niños que van a ingresar a la Educación Preescolar, es requisito haber cumplido 4 años de edad al 15 de febrero de 2026, de acuerdo con el Reglamento de Matrícula y Traslados.

Para quienes ingresan a primer año de escuela, será requisito obligatorio presentar el certificado de conclusión de estudios de los dos niveles de Educación Preescolar (Materno y Transición) y tener 6 años cumplidos al 15 de febrero del 2026.