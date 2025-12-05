Nacional

Festival Alajuela Brilla generará cierres de calles desde este viernes 5 de diciembre

El festival Alajuela Brilla generará cierres parciales y totales desde este viernes 5 de diciembre, con afectaciones en varias rutas del cantón y un amplio despliegue de bandas y carrozas

Por Ingrid Hidalgo

La Municipalidad de Alajuela informó que tuvo que adelantar los cierres viales este viernes 5 de diciembre por motivo del festival Alajuela Brilla, que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre.

Las autoridades indicaron que habrá cierres parciales o totales a partir de este viernes en la ruta comprendida entre el Banco Nacional Tropicana, la Plaza Real, el Instituto María Pacheco, el antiguo hospital y las cercanías de urbanización Meza.

Durante esta noche se aplicarán cierres preventivos en accesos periféricos, específicamente en los sectores de la antigua fábrica Punto Rojo, Canoas-Estadio, repuestos Gigante y la estación de servicio Delta.

Para este sábado, habrá cierres totales en todo el recorrido para resguardar la seguridad de los participantes y el público.

mariscales de Alajuela Brilla será el equipo de Fútbol Femenino de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) “Las Leonas”, con la participación de 11 destacadas bandas de marching de renombre nacional además de las carrozas
La Municipalidad de Alajuela anunció que tuvo que adelantar los cierres viales por el festival Alajuela Brilla. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

La municipalidad indicó que después de que finalice el evento, la vía se abrirá de manera paulatina.

Lo que debe saber de Alajuela Brilla

El festival Alajuela Brilla iniciará a las 2:00 p.m. con un pasacalles que recorrerá medio tramo de la calle ancha.

A partir de las 6:00 p.m., las carrozas y las bandas desfilarán por la calle del cantón alajuelense. Habrá un espectáculo que combinará música e iluminación.

El paso por las calles donde se realizará el desfile se abrirá de manera paulatina después de que finalice el evento. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este año participarán estas bandas:

  • Banda Municipal de Alajuela – Sarchí
  • Banda Rítmica de Limón
  • Banda del Colegio Nuestra Señora de Desamparados
  • Banda Municipal de Tibás
  • Banda Municipal de Nicoya
  • Mercedes Marching Band
  • Banda Municipal de Garabito
  • Banda de Palmar Norte
  • Chorotegas Latin Band
  • Banda Firebird Marching Band
  • Banda Comunal Colima de Tibás
  • Banda Monseñor Luis Leipold
  • Banda Municipal de Naranjo

En este desfile también participarán carrozas de empresas como Florida Ice Farm & Co, Grupo Mutual, DECASA, Banco Nacional, Pequeño Mundo y Corporación Lady Lee (City Mall).

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

