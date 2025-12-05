Festival Alajuela Brilla generará cierres de calles desde este viernes 5 de diciembre

La Municipalidad de Alajuela informó que tuvo que adelantar los cierres viales este viernes 5 de diciembre por motivo del festival Alajuela Brilla, que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre.
Las autoridades indicaron que habrá cierres parciales o totales a partir de este viernes en la ruta comprendida entre el Banco Nacional Tropicana, la Plaza Real, el Instituto María Pacheco, el antiguo hospital y las cercanías de urbanización Meza.
Durante esta noche se aplicarán cierres preventivos en accesos periféricos, específicamente en los sectores de la antigua fábrica Punto Rojo, Canoas-Estadio, repuestos Gigante y la estación de servicio Delta.
Para este sábado, habrá cierres totales en todo el recorrido para resguardar la seguridad de los participantes y el público.
La municipalidad indicó que después de que finalice el evento, la vía se abrirá de manera paulatina.
Lo que debe saber de Alajuela Brilla
El festival Alajuela Brilla iniciará a las 2:00 p.m. con un pasacalles que recorrerá medio tramo de la calle ancha.
A partir de las 6:00 p.m., las carrozas y las bandas desfilarán por la calle del cantón alajuelense. Habrá un espectáculo que combinará música e iluminación.
Este año participarán estas bandas:
- Banda Municipal de Alajuela – Sarchí
- Banda Rítmica de Limón
- Banda del Colegio Nuestra Señora de Desamparados
- Banda Municipal de Tibás
- Banda Municipal de Nicoya
- Mercedes Marching Band
- Banda Municipal de Garabito
- Banda de Palmar Norte
- Chorotegas Latin Band
- Banda Firebird Marching Band
- Banda Comunal Colima de Tibás
- Banda Monseñor Luis Leipold
- Banda Municipal de Naranjo
En este desfile también participarán carrozas de empresas como Florida Ice Farm & Co, Grupo Mutual, DECASA, Banco Nacional, Pequeño Mundo y Corporación Lady Lee (City Mall).
