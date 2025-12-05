Festival Alajuela Brilla generará cierres de calles desde este viernes 5 de diciembre

La Municipalidad de Alajuela informó que tuvo que adelantar los cierres viales este viernes 5 de diciembre por motivo del festival Alajuela Brilla, que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre.

LEA MÁS: Aresep aprueba nuevas rebajas en combustibles para cierre de año

Las autoridades indicaron que habrá cierres parciales o totales a partir de este viernes en la ruta comprendida entre el Banco Nacional Tropicana, la Plaza Real, el Instituto María Pacheco, el antiguo hospital y las cercanías de urbanización Meza.

Durante esta noche se aplicarán cierres preventivos en accesos periféricos, específicamente en los sectores de la antigua fábrica Punto Rojo, Canoas-Estadio, repuestos Gigante y la estación de servicio Delta.

Para este sábado, habrá cierres totales en todo el recorrido para resguardar la seguridad de los participantes y el público.

La Municipalidad de Alajuela anunció que tuvo que adelantar los cierres viales por el festival Alajuela Brilla. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

La municipalidad indicó que después de que finalice el evento, la vía se abrirá de manera paulatina.

LEA MÁS: INS pone en venta 63 vehículos para repuestos a precios desde los ¢75 mil más IVA; así puede ofertar

Lo que debe saber de Alajuela Brilla

El festival Alajuela Brilla iniciará a las 2:00 p.m. con un pasacalles que recorrerá medio tramo de la calle ancha.

A partir de las 6:00 p.m., las carrozas y las bandas desfilarán por la calle del cantón alajuelense. Habrá un espectáculo que combinará música e iluminación.

El paso por las calles donde se realizará el desfile se abrirá de manera paulatina después de que finalice el evento. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este año participarán estas bandas:

Banda Municipal de Alajuela – Sarchí

Banda Rítmica de Limón

Banda del Colegio Nuestra Señora de Desamparados

Banda Municipal de Tibás

Banda Municipal de Nicoya

Mercedes Marching Band

Banda Municipal de Garabito

Banda de Palmar Norte

Chorotegas Latin Band

Banda Firebird Marching Band

Banda Comunal Colima de Tibás

Banda Monseñor Luis Leipold

Banda Municipal de Naranjo

En este desfile también participarán carrozas de empresas como Florida Ice Farm & Co, Grupo Mutual, DECASA, Banco Nacional, Pequeño Mundo y Corporación Lady Lee (City Mall).

LEA MÁS: Más de 1.800 turistas han llegado a Costa Rica en bus para el concierto de Bad Bunny