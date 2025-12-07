¿Quiere aprender inglés? La UNA abre cursos regulares e intensivos para 2026

¿Quiere aprender inglés? La Universidad Nacional (UNA) tiene buenas noticias para usted porque abrió los cursos regulares e intensivos del idioma.

El Centro de Estudios de Idiomas Conversacionales (CIEC) de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la UNA anunció la apertura de la matrícula de estos cursos, así como el programa dirigido a niños.

El programa regular consta de 12 bimestres con un costo de 75 mil colones por bimestre. En este caso, no se cobra la matrícula por cada bimestre para personas de 13 años en adelante.

Estos son los horarios para los cursos regulares de inglés:

Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La UNA abrió la matrícula para los cursos regulares e intensivos de inglés. (Canva /Canva)

Las lecciones comenzarán en la semana del 12 de enero de 2026. La UNA informó que para estos cursos se utilizará el libro “Four Corners”, cuyo costo es de 8.700 colones. Su venta se realizará en el primer día de clases.

Por otra parte, los cursos intensivos conversacional, dirigidos a personas de 15 años en adelante, están compuestos por cinco módulos que duran de un mes o mes y medio cada uno, es decir, siete meses en total.

El costo es de 160 mil colones por cada módulo. Las lecciones iniciarán el 2 de marzo y finalizarán el 23 de octubre.

Estos son los horarios de este curso:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a mediodía (modalidad virtual o presencial)

Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. (solo modalidad virtual)

En el caso de los cursos para niños, el costo es de 51.000 colones por bimestre. Este programa está dirigido para niños entre los 8 y 12 años.

Las lecciones se realizarán los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en modalidad presencial o virtual. Iniciarán el 17 de enero.

La UNA comunicó que las clases presenciales se llevarán a cabo en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras del campus Omar Dengo.

¿Cómo se debe matricular?

Si usted quiere matricular para los cursos, debe crearse un perfil en la página Cloud Campus por medio de este enlace.

Después de que haya creado su perfil, puede revisar la oferta académica de los cursos y matricular según su conveniencia, es decir, clases virtuales o presenciales, y el horario deseado.

La Universidad Nacional también habilitó cursos para niños de 8 a 12 años. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Para eso, debe ingresar a este sitio web, con su cédula de identidad y la contraseña que creó para la plataforma.

