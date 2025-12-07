(Video) Fans de Bad Bunny se acordaron de Rodrigo Chaves: ¡Vea lo que le cantaron en el Estadio Nacional!

Varios jóvenes que disfrutaron del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional le dedicaron un “cariñito” al presidente Rodrigo Chaves tras la presentación del puertorriqueño.

Un video que fue compartido en redes sociales muestra a muchos jóvenes gritando: “¡Fuera Chaves!”, el mismo cántico que también se utilizó cuando el mandatario dio un discurso en la conmemoración de la abolición del ejército el lunes 1 de diciembre.

Este cántico, que se viralizó tras el concierto de Bad Bunny, se dio pocos días después de que Rodrigo Chaves fuera de “sorpresa” al mercado Central con la diputada Pilar Cisneros.

Ponemos sorpersa entre comillas porque varios medios de comunicación afines al gobierno de Chaves llegaron al almuerzo del presidente en el mercado.

Jóvenes le dedican un "cariñito" a Rodrigo Chaves

Además de Cisneros, a Chaves lo acompañaron el ministro de Comunicación, Arnold Zamora y la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes.

Rodrigo Chaves había comentado en una ocasión que él se reúne todos los viernes con la legisladora oficialista para discutir temas relevantes de la agenda nacional.

Rodrigo Chaves amenazó con policías

Cuando el presidente estaba dando un discurso el 1 de diciembre, los cánticos de protesta se hicieron sonar.

El mandatario no pudo ocultar su molestia e incluso amenazó con mandar la policía a callarlos, citando la Constitución.

“Un grupito chiquito de malcriados que se ahogan en el mar de la voz del pueblo. Óiganlos, ni siquiera dejan dar un discurso ni escucharlo con respeto. Se ahogan en las olas, en el tsunami de quienes dicen que no estamos solos. Son sordos, ciegos, pero no mudos”, dijo el presidente.

Un grupo de jóvenes le dedicaron un "cariñito" al presidente Rodrigo Chaves tras el concierto de Bad Bunny. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Le ruego a la Fuerza Pública que aplique la ley cómo se debe, respetando nuestra Constitución”, dijo en aquel momento.

Este hecho fue captado en cámara y se viralizó en redes sociales, donde el cántico fue replicado por varios usuarios.

