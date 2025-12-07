Claudio Alpízar: “Costa Rica vive una eutanasia pasiva en salud y una guerra perdida en seguridad”

Claudio Alpízar, candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, se describe como un hombre de familia.

Tiene 62 años y está casado desde hace 38 con Rosibel Chacón, pero ha estado con ella por 44 años. Tienen dos hijas.

Claudio Alpízar, candidato del Partido Esperanza Nacional, conversó largo y tendido con La Teja sobre sus propuestas. (Rafael Pacheco)

“Estudié Ciencias Políticas en la UCR, luego una maestría en Desarrollo de América Latina en la UNA y después cursé el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la UCR”, contó.

Aunque se volvió conocido por programas como Café y Palabras y Noches sin Tregua, dice que la comunicación fue un gusto accidental.

Fue precandidato en el PLN

Alpízar fue precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), pero se marchó desencantado de esa agrupación política.

“Liberación Nacional no le permite la renovación a nadie. Hay gente preparada, educada, pero el partido está tomado por una estructura anquilosada, sin prestigio ni educación política”, aseguró.

Agregó que su grupo, Esperanza Nacional, busca pensar y actuar, no “estar relegado”.

“Liberación es un partido que no deja entrar aire nuevo. Hasta el candidato actual lo ha padecido”.

Él se considera un hombre de familia. (Cortesía)

“No me preocupan las encuestas: enero es la fecha clave”

El candidato admite que su intención de voto no aparece entre los primeros lugares, pero no lo inquieta.

“Este trabajo lo disfruto enormemente. No lo veo como sacrificio. Enero es la fecha clave: cuando pase la Navidad, los impuestos y la eliminación de la Selección, la gente volverá a ver la política”.

Sobre la enorme cantidad de personas indecisas, él asegura que esa gente no está pensando en el oficialismo, sino que están esperando otra opción que rompa con el continuismo.

Empleo: turismo, infraestructura y agro son la apuesta

El desempleo golpea a 137.000 personas y, según Alpízar, sobre todo a mujeres y jóvenes.

“Sin crecimiento económico no hay empleo. Punto. Este gobierno presume cifras porque la gente se inventa trabajos informales, no por políticas públicas”, aseguró.

De profesión es politólogo, pero en la práctica también es comunicador. (Cortesía)

El candidato propone tres motores: turismo, infraestructura y el agro.

“Después de que en el 2019 llegamos a 3.100.000 turistas, venimos en un descenso sustancial y mucho del turismo tiene que ver con el desempleo, porque la mayoría de esos son en zonas rurales y costeras. Entonces, el turismo podría ayudar mucho. Tenemos un enorme espacio para crecer”, manifestó.

“Otro tema es el desarrollo de la infraestructura, que genera mucha mano de obra de operarios, por supuesto que también profesionales, pero mucho operario, y nosotros tenemos una gran posibilidad. Inclusive, vea, a este gobierno se le dejaron 2.700 millones para ejecutar y no ha llegado a ejecutar ni el 15%”, agregó.

Sobre el agro, mencionó que, pese a que hay zonas francas que atraen muchas inversiones, en sectores como las costas el agro sigue siendo fuerte y hay que impulsarlo.

Dice que disfruta mucho del proceso electoral, así que no lo siente desgastante. (Cortesía)

Seguridad: “Ya vivimos una guerra peor que la de 1948”

El candidato fue directo al hablar de la crisis de seguridad que vive el país.

“En tres años y medio ya superamos las 3.000 muertes dolosas. En la guerra civil del 48 murieron menos. Esto es gravísimo.

“Desde el Poder Ejecutivo no se ha hecho absolutamente nada. Y la candidata oficialista lo minimiza”.

Él propone crear el Consejo de Seguridad permanente y mantener reuniones todos los días entre los principales jerarcas de seguridad, hasta que bajen los homicidios.

Además, propone implementar control de fronteras con inteligencia artificial.

“Tenemos 700 policías para 650 kilómetros de frontera. Es un chiste. La IA permite identificar conductas delictivas”.

Alpízar fue precandidato presidencial del PLN. (Cortesía)

Otra de las acciones que ejecutaría es mandar más policías a las calles para dar seguridad a las comunidades.

“Hoy las mafias aplican el estado de excepción: imponen toque de queda y cobran peajes. Hay que entrar con equipo, chalecos y vehículos”.

También mencionó que urge mano dura con los delincuentes. Fue enfático en la importancia de hacer coordinaciones entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, con un diálogo franco y sin insultos.

Educación: “Tenemos maestros arrinconados y escuelas cayéndose”

En el tema de la educación, el diagnóstico de Alpízar es duro:

“Tres de cada cuatro maestros quieren renunciar. Están amenazados, con salarios congelados y sin apoyo”.

Él reconoce que desde ahí todo va mal y, si a eso se suman las malas condiciones de muchos centros educativos, el tema empeora.

Está casado desde hace 38 con Rosibel Chacón. (Cortesía)

Entre sus propuestas está bajar los 200 días lectivos a 170 para que haya tiempo de capacitar a los educadores.

También habló de la importancia de reparar las escuelas y colegios en mal estado.

“Hay 849 centros en malas condiciones. 46 están en emergencia nacional. Yo los arreglaría en los primeros 100 días”, prometió.

Además, habló de buscar la equidad educativa, porque reconoce que hay mucha desigualdad entre la educación que reciben los niños y jóvenes de la GAM y los de las zonas costeras y rurales. También propone trabajar para cerrar la brecha digital.

Infraestructura: “El MOPT ya no da la talla”

Alpízar ve el país atrasado décadas en carreteras.

“Tenemos ciudadanos que caminan kilómetros de barro para llegar al trabajo o a la escuela. El MOPT debe enfocarse en caminos vecinales y el resto en alianzas público-privadas”.

Él es fundador del Partido Esperanza Nacional. (Cortesía)

Eso sí, dijo que para mejorar la situación de las calles, hay que sacrificar el bolsillo con peajes.

“El costarricense debe entender que si quiere buenas carreteras, hay que pagar un poquito”, expresó.

Él propone dividir el MOPT en dos: el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte (trenes, puertos, movilidad y buses)

Entre sus proyectos prioritarios están:

Tren eléctrico al Caribe y al Pacífico

Canal seco entre Moín y La Cruz

Recuperar Caldera y el Puerto de Golfito

y el Recuperar control de Bahía Drake

Caja: “El país vive una eutanasia pasiva”

Al hablar del problema de las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, su frase más fuerte fue:

“La gente muere esperando citas. Eso es eutanasia pasiva. Y nadie dice nada”.

Sostiene que en Costa Rica sí hay especialistas, pero se están yendo de la Caja por los malos salarios, por eso hay que resolver el tema.

Alpízar ya ha participado en debates y foros con otros candidatos presidenciales. (John Durán)

Propone:

Certificados fiscales para saldar la deuda

Blindaje de la autonomía

Elegir directivos por mérito, no por intereses

Acelerar hospitales y no frenarlos (como el de Cartago)

Sobre Rodrigo Chaves: “El poder lo transformó”

Alpízar también habló sobre el presidente Rodrigo Chaves y dice que el poder lo transformó.

“Yo no tengo nada personal, pero su estilo soez y la vulgaridad le hacen daño al país. El poder lo transformó. Uno conoce a alguien cuando se le da poder”.

También dijo que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia del país.

“Las instituciones han resistido, pero el ciudadano está cansado. Si no devolvemos oportunidades, la gente se tentará por regímenes autoritarios. Y cuando nos demos cuenta, será tarde”.

También hizo un fuerte comentario sobre Laura Fernández, candidata del oficialismo.

“Como politóloga, su discurso contradice todo lo que debería defender. Está tentada por el poder y reproduce el discurso que nos pone a pelear”.