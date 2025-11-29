Candidato Ronny Castillo: “Costa Rica se convirtió en un narcoestado y necesitamos mano dura temporal”

Ronny Castillo González, candidato presidencial del partido Aquí Costa Rica Manda, visitó La Teja para una conversación amplia sobre sus propuestas y su visión del país. Aunque hoy es figura política, asegura que fue hasta hace poco que dio el paso formal a la política.

Tiene una hija de 16 años y se define como un hombre soltero dedicado a una vida profesional marcada por las finanzas.

Ronny Castillo habla de sus propuestas como candidato presidencial. (Cortesía)

Trabajó como corredor de bolsa en el Banco de Costa Rica, administró “Mercados Internacionales”, fue administrador de fondos en Grupo Sama y durante más de una década se ha desempeñado como banquero de inversión.

Sobre su acercamiento a la política, explicó:

“Siempre me ha interesado el análisis político por mi rol como analista financiero, pero nunca estuve en política. Soy una persona nueva que empezó en el partido en enero de este año”.

Encuestas desfavorables: ¿le preocupan?

Las encuestas no lo muestran entre los candidatos con mayor apoyo, pero asegura que no pierde el sueño por eso.

“Las encuestas reflejan el desencanto de la política. Yo estaría más preocupado si estuviera en un partido tradicional con deuda política. Nosotros somos emergentes y estamos mejor que algunos que aparecen de terceros o cuartos”, expresó.

Él ha participado en distintos debates y foros para exponer sus ideas. (John Durán)

Empleo y economía: Hay que bajar las tasas de interés

Para Castillo, el combate al desempleo debe empezar por una revisión profunda de la política monetaria.

“Lo primero que haría es sentarme con el Banco Central. No entiendo por qué la tasa de interés ha estado tan alta por tanto tiempo si tenemos inflaciones bajísimas”.

Asegura que colones “más baratos” permitirán que el sector privado pueda invertir y crear empleo.

También es consciente de que urge capacitar profesionales en las áreas en que las empresas más requieren personal.

“Existe una gran necesidad de profesionales especializados, especialmente en el sector de zonas francas, que no están siendo contratados porque, simplemente, no existe la oferta que se necesita. Entonces, necesitamos tener algunas alianzas público - privadas para fomentar la capacitación técnica y la educación dual, para satisfacer las necesidades de estas empresas que necesitan esos trabajadores.

El candidato dice que hay que bajar las tasas de interés. (Shutterstock)

Seguridad: “Costa Rica se convirtió en un narcoestado”

El candidato reconoce que la seguridad es el tema que más le angustia a la gente. Señala falta de articulación entre poderes, ausencia de negociación política y presupuestos insuficientes para el Poder Judicial.

“Es peligroso ver a los poderes en discordia permanente. Eso solo beneficia a la delincuencia”.

Sus propuestas en esta materia incluyen mano dura temporal para recuperar el control, endurecer penas, cero tolerancia a la corrupción, proteger testigos y limpiar el sistema interno, así como crear una red ciudadana que apoye la denuncia.

“Costa Rica se ha convertido en un narcoestado y eso está pasando desde hace décadas”.

Propone mano dura en materia de seguridad. (Alonso Tenorio)

Educación: urge un currículum completo

Ronny critica el deterioro de la educación que se hace muy evidente en los campos de comprensión lectora y las matemáticas.

“El cambio más importante debe darse en primaria. Necesitamos un cambio curricular completo. Creo que también tenemos que trabajar un poco en el tema de habilidades para la vida.

“Además, debemos enfocarnos en secundaria en temas que tienen que ver con la educación técnica, educación dual y también con generación de otras habilidades que tienen que ver con las tecnologías exponenciales, programación, inteligencia artificial. Estos son los temas que hay que conversar. Definitivamente, tenemos que apoyar el sistema educativo con mejores y con más presupuestos, así como mejores controles de ejecución de los presupuestos para tener los objetivos que andamos buscando”, aseguró.

Propone reformar la educación primaria en gran medida. (Rafael Pacheco)

Infraestructura: Falta planificación

Castillo señala que el verdadero problema no es la lista de proyectos atrasados, sino la falta de planificación y de leyes claras.

“No tenemos una ley de alianzas público-privadas. Me parece fundamental que se regule este tema de manera precisa. Tenemos una ley, por ejemplo, de sociedades públicas de economía mixta que no funciona bien y sin seguridad jurídica nadie invierte”, manifestó.

Afirma que Costa Rica solo saldrá del estancamiento si invita al sector privado.

“La regla fiscal nos ahoga. La única forma es permitir participación privada sin endeudar al Estado”.

Tiene experiencia en economía y siente que eso es una valor agregado a su currículum. (Rafael Pacheco)

Listas de espera: Propone la medicina regenerativa

El candidato reconoce que las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son uno de los problemas que más urge resolver.

Una de sus banderas más particulares es la introducción de terapias de células madre, exosomas y plasma rico en plaquetas dentro de la CCSS.

“Son terapias que están altamente difundidas, que son bastante caras en algunos contextos en países como Japón, España, México. Aquí en Costa Rica tenemos personal capacitado desde las diferentes universidades; por ejemplo, la carrera de biotecnología en el Tecnológico, donde podrían ser soluciones en alianzas público-privadas”, explicó.

Propone también traer 300 especialistas del extranjero para reducir las listas de espera. Fortalecer la Ley de Investigación Biomédica y promover alianzas público-privadas para innovación en salud.

Tiene propuestas muy novedosas en el área de la salud. (Shutterstock)

Sobre el video viral: “No me arrepiento de nada”

Hace poco se viralizó un video del candidato discutiendo con un periodista; incluso, se levantó en media entrevista cuando el comunicador le preguntó si es chavista y lo dejó hablando solo. Castillo dice que no se arrepiente de lo que hizo.

“No me arrepiento de ninguna acción. Era una persona poco profesional buscando populismo informativo para un medio que nadie conoce”, dijo.

Asegura que el ambiente era estresante y que el video fue sacado de contexto.

No se arrepiente de haber dejado a un periodista hablando solo en media entrevista. (Captura de pantalla)

¿Es Aquí Costa Rica Manda un partido del oficialismo?

El movimiento de Rodrigo Chaves intentó usar el Partido Aquí Costa Rica Manda en las elecciones municipales, entonces, ¿es este partido chavista? El político dice que no.

“Quien lea nuestro plan verá que somos muy diferentes. Trabajamos de forma pragmática, reconocemos lo bueno venga de donde venga”.

¿Deben quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves?

Castillo no quiso inclinarse hacia ningún lado: “Siempre respeto el criterio técnico. Hay que esperar”.

En lo que sí se mostró crítico fue con el impacto de las denuncias por supuestos delitos sexuales contra figuras de alto rango como lo son Arnold Zamora, ministro de Comunicación, el diputado Fabricio Alvarado y el director del OIJ, Randal Zúñiga.

“La política se ha convertido en una vergüenza. Antes uno pensaba en el presidente y pensaba en la persona más honorable… hoy no”.

¿Qué rescata del gobierno actual?

Un proyecto: Ciudad Gobierno.

“Es excelente proyecto, solo que lo querían hacer mal; sería muy atractivo para inversionistas”.

Castillo dice que le preocupa que un eventual gobierno del continuismo ponga en riesgo la democracia del país por las señales preocupantes que se están viendo.

“Ya están poniendo vetos a la democracia. Shows mediáticos, buses llenos de gente en las manifestaciones, aliados informativos… es el populismo barato contemporáneo”.