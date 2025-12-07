¿En cuánto está el acumulado de la JPS para este domingo 7 de diciembre?

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) se jugará este domingo 7 de diciembre después del sorteo extraordinario de Lotería de Vacunación.

LEA MÁS: ¿Cuándo se juega el Gordo Navideño 2025 y cuáles serán los premios?

Después de las 7:30 p.m., se sabrá si el acumulado sale de nuevo este domingo.

La última vez que salió fue el martes 2 de diciembre, con el número 02 y la serie 739.

El sorteo del acumulado se jugará este domingo 7 de diciembre. (cortesia/cortesia)

El premio del acumulado fue de 1.095 millones de colones en 2 emisiones. Un hombre de 41 a 45 años, vecino de Cartago, ganó el premio.

LEA MÁS: Claudio Alpízar: “Costa Rica vive una eutanasia pasiva en salud y una guerra perdida en seguridad”

¿En cuánto está el acumulado?

Para este domingo, el acumulado está en 350 millones de colones en 2 emisiones.

Quedan 59 bolitas con premios extras y 1 con la palabra “ACUMULADO”.

Si el acumulado no sale este domingo, el próximo sorteo se realizará el próximo domingo 14 de diciembre, después del Gordo Navideño.

El monto aumentará 25 millones de colones, es decir, pasará a 375 millones de colones en 2 emisiones.

El acumulado de la JPS es de 350 millones de colones. (JPs/Cortesía)

Cabe mencionar que, según el calendario de la JPS, no habrá sorteos los martes y viernes durante diciembre. Ahora solo quedan cuatro sorteos, todos los domingos. Este domingo 7 de diciembre se realizará el sorteo extraordinario de Vacunación, cuyo premio mayor está en 300 millones de colones en 2 emisiones.

LEA MÁS: Aresep aprueba nuevas rebajas en combustibles para cierre de año