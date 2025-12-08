Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo extraordinario de este domingo 7 de diciembre

La Junta de Protección Social (JPS) efectuó este domingo 7 de diciembre el Sorteo Extraordinario Vacunación, edición 4879 de la Lotería Nacional, una jugada especial en la que se distribuyeron 100 premios de diferentes montos entre compradores de billetes y fracciones.

El Sorteo Extraordinario de las Vacunas entrega un mayor de 150 millones por entero (JPS/JPS)

Números ganadores del sorteo

Primer premio: número 17 con la serie 235 que reparte 150 millones de colones por entero .

con la serie 235 que reparte . Segundo premio: número 45 con la serie 371 que reparte 22 millones por entero

con la serie que reparte 22 millones por entero Tercer premio: número 90 con la serie 898 que reparte 10 millones por entero.

La Junta recordó que este sorteo incluyó 100 premios en total, cuya lista completa podrá consultarse desde este lunes en la edición impresa de La Teja o en el sitio oficial de la JPS, donde se publican todos los detalles de la distribución y los premios adicionales.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deben presentar los pedacitos o el entero con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el pago. Los premios mayores deben reclamarse en las oficinas centrales de la JPS en San José, donde se confirma la documentación y se realiza el proceso formal de entrega.

Gordo Navideño está a la vuelta de la esquina

El Gordo Navideño 2025 ya está disponible para la venta en todo el país. El sorteo será el domingo 14 de diciembre y contará con un premio mayor de 8.000 millones de colones, distribuido en cinco emisiones, uno de los eventos más esperados por los jugadores tradicionales.