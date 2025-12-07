El tarot y la energía de la última Luna Llena del año dijeron cuáles número saldrían en el Gordo Navideño 2025

Y nos fuimos, un año más, a buscar a Mithzi Bonilla, una bruja de quinta generación que es conocida en redes sociales como Mithzi-Tarot, para que le tirara las cartas del tarot al Gordo Navideño 2025 y así ver si éste le decía uno o varios números que podrían salir entre los principales premios de la Navideña.

¿Por qué volvimos a donde Mithzi-Tarot? Porque con el Gordo Navideño 2024 la tarotista pegó 2 números de los 3 principales premios en importancia. Ella el año pasado le tiró las cartas del tarot al Gordo y nos dijo que estaba para salir el 02 y el 15, y esos números fueron el segundo y tercer premio del sorteo más importante del año.

Un año más Mithzi-Tarot nos recibió para tirarle las cartas del tarot al Gordo Navideño. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Para este 2025 la Navideña pagará 40 millones de colones por pedacito y 1.600 millones por entero. Con solo un pedacito que usted compre ya podría cerrar el año siendo millonario y es por eso que queremos dejarle algunos números que están cargados de energía positiva de cara al sorteo navideño que será el próximo 14 de diciembre.

Este 2025 la tirada de cartas del tarot tuvo unas invitadas especiales, las energías de la última Luna llena del año (que fue el pasado 4 de diciembre). Nosotros visitamos a la bruja el viernes 5 de diciembre y ella nos advirtió que los números que nos diría iban a ser afectados por la Luna.

“Este año usaré, antes de empezar la lectura del tarot para el Gordo Navideño, un instrumento que es conocido como campana de viento, también como llamador de ángeles que mezcla la madera y el metal.

Estas cartas que le salieron a la bruja le dejaron claro que el 71 es uno de los números más fuertes para salir el próximo 14 de diciembre. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Cuando se toca este instrumento produce un sonido agudo como de campana que sirve para atraer buena energía, alejar vibraciones negativas y armonizar el ambiente. Uso el llamador de ángeles porque las energías de la última Luna llena son muchas y fuertes”, nos alertó la bruja.

Después de tocar el instrumento 5 veces Mithzi comenzó a bajar “un tarot muy especial porque es antigüo, lo compró mi mamá hace más 50 años. Es conocido como el tarot de Marsella, solo lo usan por estos tiempos los tarotistas de la vieja guardia.

“Nada más les aclaro que al ser la lotería un juego de azar, las energías que se sienten hoy pueden cambiar mañana o en una semana, sin embargo, hay algunas energías muy fuertes que pueden mantenerse. Esperamos pegar varios números como el año pasado ”, explica.

El número más fuerte

Tras barajar varias veces el tarot comenzó a tirar las cartas y tras un pequeño análisis nos dijo: “Vieras que este número es un número muy poderoso. Ya me apareció y con la rueda de la fortuna que indica lo que se viene un gran cambio en la vida de quien juegue ese número.

“Ese número que veo clarito es el 71 y el 17. Siempre le diré a la gente que si el tarot me permite ver un número también deben jugarlo alrevés porque las energías se mueven para ambos lados”, dice con gran seguridad la tarotista quien repitió varias veces que “es un número que viene con fuerza. El 71 y el 17 se van a llevar un buen premio”, agregó.

Mithzi usó un tarot de la vieja guardia, uno marca Marsella que la mamá compró hace más de 50 años. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¿Será que el Gordo Navideño 2025 se viene en 7? “No lo siento así. Todas las energías que se movieron me hablan del 71 y, repito, el 17 porque siempre se le debe dar vuelta. Para mí es 71 y le explico, salió la carta de la muerte que es muy fuerte a la par de la carta de la copa que significa hogar, además, me salen los oros en 7. Eso significa el 7 de los oros y el 1 de la muerte porque solo morimos 1 vez”, responde Mithzi-Tarot.

El tarot y la Luna siguieron hablando

Al seguir barajando el tarot, Mithzi-Tarot tiró otras cartas y de buenas a primeras las vibraciones la golpearon duro, desde la primera carta ella vio un numerito.

Mithzi Tarot le tira las cartas del tarot al Gordo Navideño 2025

“Vea, con fuerza, con fuerza”, decía mientras nos mostraba cartas con oros como les llama ella. “vea como están esos oros, brincando, brincando”, aseguró emocionada.

El Gordo Navideño 2025 se realizará el próximo domingo 14 de diciembre. (JOHN DURAN)

“El número que estoy viendo es un número muy bonito, es un número que siempre se debe jugar por agüizote y por tradición que es la fecha, el 14 y también se debe jugar alrevés, el 41. Lo que pasa es que la fecha al ser muy buscada mueve muchas energías”, aclaró.

El tarot fue interpretado por la bruja Mithzi-Tarot para darnos más números del Gordo Navideño 2025

Tiró una tercera vez el tarot Marsella y otra vez la tarotista vio un número en 4. “Siento yo que el número es el 44 y el 44 jala al 88. Ahí tienen dos números más que vienen con fuerza. El número 4 es un número de abundancia, así como el 7 es número de éxito”.

Con la influencia de la última Luna llena del año Mithzi-Tarot nos dijo algunos números que podrían salir en la lotería navideña. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Nos regaló una cuarta tirada de cartas por aquello de los más agüizoteros y vio un número algo, nos dio 2 números, el 92 y el 99. Ahí les dejamos para que después no digan que nos les echamos el hombro de la mano de la bruja Mithzi, el tarot y la última Luna llena del 2025.