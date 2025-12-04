Mhoni Vidente revela los números “para ganar la lotería en diciembre” y aseguró que cinco signos tendrán mucha suerte

La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para el cierre del 2025 y aseguró que varios signos zodiacales recibirán un impulso especial de energía que podría traducirse en oportunidades de ganar la lotería y obtener premios importantes.

La astróloga aseguró que cinco signos tendrán “doble suerte rápida” en el cierre del 2025. (redes/Instagram)

Cinco signos tendrían una etapa de suerte

Durante una edición especial realizada por El Heraldo de México, Mhoni Vidente detalló sus visiones para diciembre, indicando que este periodo estaría marcado por momentos de fortuna, cierres de ciclo y oportunidades inesperadas.

Según explicó, un signo de fuego, dos de aire y dos de agua serían los más favorecidos durante estas semanas, señalando que diciembre permitirá recuperar estabilidad y mejorar la economía personal. La astróloga mencionó que diciembre ofrece “doble suerte rápida” para quienes nacieron bajo los signos de Sagitario, Capricornio, Piscis, Géminis y Cáncer.

Aseguró que este impulso astral influirá directamente en negocios, pago de deudas y oportunidades en juegos de azar, especialmente en fechas como el 25 y el 31 de diciembre, donde, afirmó, habría posibilidad de premios mayores.

Los números revelados por la astróloga

En cuanto a los números que podrían atraer buena fortuna en diciembre, Mhoni Vidente aseguró que los indicados para lograr un premio de lotería serían: 00 – 02 – 43. Estas cifras, según sus predicciones, estarían cargadas de energía favorable para el cierre de año.

Sus declaraciones generaron interés entre seguidores del zodiaco, quienes cada diciembre buscan referencias sobre tendencias astrales para aprovechar movimientos energéticos en asuntos económicos.

