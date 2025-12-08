Esta semana se debe ratificar la matrícula de estudiantes de escuelas y colegios

Si usted tiene hijos en la escuela o el colegio, urge que lea esta información.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que esta semana debe hacerse la ratificación de la matrícula de los niños y jóvenes en cada centro educativo.

Recuerde ratificar la matrícula de sus hijos. (Rafael Pacheco)

“La ratificación de la matrícula está calendarizada el 8 y 9 de diciembre del 2025, para la educación preescolar, primaria y secundaria”, informó la institución por medio de un comunicado de prensa.

Cada centro educativo informará a los interesados los medios y procedimientos que se utilizan para formalizar el trámite, por eso debe estar atento para que sepa qué documentos debe presentar y en qué horarios.

LEA MÁS: INS pone en venta 63 vehículos para repuestos a precios desde los ¢75 mil más IVA; así puede ofertar

Padres, madres o encargados legales de los niños y jóvenes podrán realizar el trámite en cada centro educativo.

Para quienes ingresan al primer año de primaria será requisito obligatorio presentar el certificado de conclusión de estudios de los dos niveles de Educación Preescolar (Materno y Transición) y tener 6 años cumplidos al 15 de febrero del 2026.

En el caso de los niños que van a ingresar a la Educación Preescolar, es requisito haber cumplido 4 años de edad al 15 de febrero de 2026, de acuerdo con el Reglamento de Matrícula y Traslados.

LEA MÁS: (Video) Fans de Bad Bunny se acordaron de Rodrigo Chaves: ¡Vea lo que le cantaron en el Estadio Nacional!

Revise los trámites que debe hacer. (Rafael Pacheco)

La viceministra académica, Guiselle Alpízar Elizondo, hace un llamado a las familias a realizar el proceso, atendiendo el derecho de niñas y jóvenes a la educación.

“La educación es una obligación, un derecho y una oportunidad. Enfatizamos la relevancia de los dos años de Educación Preescolar y su carácter obligatorio, porque en la Educación Preescolar los niños y las niñas desarrollan habilidades en pensamiento matemático, lectura y escritura inicial, esto es fundamental para el éxito escolar.

“En preescolar no solo se enseñan conocimientos, se forja el carácter y se nutre el corazón. Construyamos juntos un futuro lleno de oportunidades para nuestros niños y jóvenes”, dijo la jerarca.