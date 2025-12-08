¿Cuándo publicará la UNA los cortes de las carreras para 2026?

La Universidad Nacional (UNA) publicará los cortes de las carreras el próximo año, después de que se realice el proceso de matrícula.

El proceso de matrícula para estudiantes de primer ingreso se realizará del 9 al 12 de enero de 2026, finalizando ese día a las 5 p.m.

Después de que finalice, la UNA dará a conocer los cortes, pues la nota depende del último estudiante que obtiene cupo en la carrera de su interés.

Por ejemplo, si Medicina Veterinaria abre 60 cupos, la nota de la persona que ocupa el último espacio establecerá el corte de dicha carrera.

La UNA revelará los cortes de las carreras después del proceso de matrícula que se realizará en enero de 2026. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Los cortes son una guía para entender la demanda de una carrera. Esto mismo ocurre en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Cada año los cortes pueden subir o bajar, lo que significa que la publicación de notas anteriores no garantiza que los jóvenes que obtuvieron una nota mayor o igual a ese número en el examen de admisión vayan a entrar a la carrera deseada. Todo depende si pudieron obtener uno de los cupos en la matrícula.

Ellos obtuvieron el puntaje máximo en el examen de admisión

Hace unos días, la UNA habilitó su sitio web para que los estudiantes que hicieron el examen de admisión puedan revisar su resultado.

La institución informó que 12 jóvenes alcanzaron el puntaje máximo de admisión para el ingreso en 2026, fijado en 900 puntos. Once de ellos provienen de colegios públicos.

Ellos son los estudiantes que alcanzaron el puntaje máximo en el examen de admisión:

Deylin Francini Masis Chinchilla, del Liceo Rural Las Ceibas en Acosta.

Caleb Granados Calderón, del Liceo Rural San Joaquín de Tuis en Turrialba.

Kaleb Alessandro Alvarado Méndez, del Liceo Rural de Londres en Aguirre.

Johana Jiménez Mata, del Liceo Rural IDA San Luis en Liberia.

Angelina Lazzara Chaves, del Liceo Rural de Londres en Aguirre.

Marvin Herrera Baltodano, del Colegio Humanístico Costarricense sede Chorotega en Nicoya.

Bradly Steve Valverde Berrocal, del Colegio Marco Tulio Salazar en San José.

Arick Abraham Vindas Ríos, del Liceo Rural Indígena Ujarrás en Buenos Aires.

José Adrián Morales Reyes, de la Telesecundaria las Delicias en Upala.

Sebastián Madrigal Umaña, del Liceo de Puriscal.

Gustavo Andrés Sandí Marchena, del Liceo Regional de Flores en Heredia.

Byron Ariel González Portuguez, del Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y Servicios (Cotepecos).

Doce estudiantes obtuvieron el puntaje máximo en el examen de admisión de la UNA. (Foto/ Laura Rodríguez Rodríguez)

Estos jóvenes quieren estudiar carreras como Administración, Inglés, Medicina Veterinaria, Ingeniería en Topografía y Catastro, Comercio y Negocios Internacionales, Biología, Química Industrial e Ingeniería en Sistemas de Información.

Un total de 21.605 personas resultaron elegibles en el examen de admisión y deberán realizar la matrícula en enero.

