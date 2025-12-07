UNA alerta sobre riesgos constitucionales por la subasta de frecuencias del Micitt

La Universidad Nacional (UNA) alertó sobre los riesgos constitucionales y sociales de lasubasta de las frecuencias de radio y televisión abierta que anunció el Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Por medio del acuerdo UNA-SCU-ACUE-429-2025 del Consejo Universitario de la UNA, realizado en la sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre, la institución universitaria advirtió que la subasta de las frecuencias amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

Además, la puja puede provocar la desaparición de decenas de medios comunitarios, regionales, culturales y religiosos.

La UNA alertó el riesgo que corren los medios de comunicación regionales, culturales y religiosos de desaparecerse por la subasta de frecuencias. (Shutterstock/Ilustración)

De hecho, cuando iba a vencer el plazo para la presentación de las ofertas, varios medios como las radios Sinfonola, la Cadena Radial Costarricense, la Cadena Musical, Santa Clara, la Potente Radio TV y las televisoras como TVN Canal 14, Telefides, Canal 1, VM Latino y otros, anunciaron que no participarían en la puja por los altos costos.

“El diseño de la subasta privilegia, exclusivamente, la capacidad económica, lo cual favorece la concentración mediática en grandes consorcios, y desplaza a quienes han cumplido funciones culturales, educativas y democráticas esenciales. La asignación del espectro radioeléctrico, un bien público estratégico, debe responder al interés social, no a criterios puramente mercantiles”, indicó la institución.

“La UNA hace un llamado urgente a frenar este proceso y a construir un marco regulatorio justo, pluralista y constitucionalmente concordante”, añadió.

La UNA señaló que una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), emitida en mayo de este año, le solicitó al Micitt no implementar cambios en las frecuencias hasta que finalizara el proceso electoral de 2026.

Por otra parte, afirmó que el proceso de subasta de frecuencias “presenta vicios estructurales de legalidad al estar sometido a múltiples recursos contencioso-administrativos con medidas cautelares vigentes, emitidas por la Sala Constitucional según el expediente 25.031501-0007-CO, que ordena mantener las condiciones actuales hasta resolver el fondo de los casos”.

Sala Constitucional frenó subasta

Un día antes del acuerdo de la UNA, la Sala Constitucional ordenó la suspensión de la puja por el “riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión”.

La Sala Constitucional frenó la subasta de frecuencias hasta que se resuelva un recurso que se presentó en contra de la puja. (Rafael Pacheco)

“En el expediente 25-031501-0007-CO, por resolución del magistrado instructor Paul Rueda, de las 10:11 horas del 26 de noviembre de 2025, con base en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se suspende la tramitación de las licitaciones..., hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia este proceso de amparo o no se decida otra cosa", indicó el comunicado de la Sala IV.

