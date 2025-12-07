¿Está su nombre? Se hace viral sitio para exponer a los infieles en Costa Rica

Un nuevo sitio web para exponer supuestas infidelidades se ha vuelto viral entre la población joven en las últimas horas y ya empieza a generar conversación en Costa Rica y otros países.

La plataforma se llama Registro Nacional de Infieles (RNDI) y se presenta como un espacio de “contenido ficticio”, en el que cualquier persona puede registrarse y contar experiencias relacionadas con supuestas infidelidades.

LEA MÁS: Pandemia reveló que no hay parejas perfectas en la farándula nacional

Según la propia página, los usuarios pueden ingresar y dar clic en el botón “publicar nuevo registro”, donde se solicitan datos como:

La lista de la plataforma es larga. (Marcos Cruz/Marcos Cruz/NETFLIX)

País, ciudad, nombre, apellidos, edad, sexo, correo electrónico (opcional), teléfono (opcional), lugar de trabajo (opcional) y un relato breve de lo ocurrido.

LEA MÁS: Dos parejas deciden vivir juntas y comparten algo más que los gastos del hogar

Aunque el sitio advierte que se trata de una plataforma de contenido ficticio, la forma en que se presentan los datos ha despertado preocupación por el posible uso indebido de la información.

Así se ve la plataforma de infieles. Captura (https://rndi.net/ /https://rndi.net/)

¿Se puede eliminar una publicación?

En caso de que una persona se vea involucrada en una publicación, el sitio cuenta con un mecanismo de reporte. Quien lo solicite puede pedir la eliminación del contenido, el cual es revisado por el equipo de la plataforma.

Si detectan información sensible o violaciones a las normas, eliminan la publicación. En caso contrario, mantienen el contenido y explican los motivos al solicitante.

¿Cuántas historias hay?

Hasta el momento, se reporta poco más de 10.400 historias registradas, con casos de países como Argentina, España, Uruguay, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, Honduras, Perú, Venezuela, Panamá, Guatemala, Colombia, Paraguay y otros países de Latinoamérica.

El crecimiento de esta plataforma ha generado debate en redes sociales sobre la privacidad, los límites de la exposición pública y los riesgos de compartir datos personales en internet.