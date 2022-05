Dos parejas deciden vivir juntas y comparten algo más que los gastos del hogar

Taya y Sean Hartless y Alysia y Tyler Rogers son literalmente "Felices los cuatro". Clarín.

Dos parejas llevaron a otro nivel aquello de que compartir es amar y literalmente son: “Felices los cuatro”.

Por más extraño que parezca, es cierto. Taya y Sean Hartless, así como Alysia y Tyler Rogers son dos parejas que se conocieron en Internet, se enamoraron y a los tres años se fueron a vivir juntas a un mismo hogar. Y la cosa no quedó ahí: al poco tiempo de mudarse tuvieron dos hijos entre los cuatro, según diario Clarín.

Las dos mujeres quedaron embarazadas casi al mismo tiempo. Ninguno de los cuatro se preocupó por saber quién era el padre biológico de los bebés. Taya y Alysia dieron a luz y ahora los cuatro esperan que sus nuevos hijos los vean como dos madres y dos padres.

Los Hartless y los Rogers ya tenían un hijo cada una por separado cuando se fueron a vivir juntos y ahora los niños, según Taya, les dicen “orgullosamente” “papá” a los dos hombres y “mamá” a las dos mujeres.

En 2019, las parejas empezaron su relación chateando. Los cuatro buscaban nuevas aventuras, así que decidieron verse en persona. Al principio les costó admitir que sentían cosas por el otro, pero lo terminaron haciendo. Se enamoraron y, como mencionamos, todos terminaron practicando el poliamor en la misma casa.

“Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, ¡eso nos resume!”, dijo Taya al South West News Service.

Los cuatro no ven a otras personas fuera de su hogar y tienen una relación “no jerárquica”. Intentan tener una cita cuádruple al mes y algunas citas individuales de vez en cuando. Cada una de las mujeres cuenta con su habitación y los hombres noche a noche van rotando de cuarto.

Cuando decidieron agrandar la familia en grupo, los cuatro llegaron al acuerdo de que no cuestionarían quién engendró a cada bebé. Alysia quedó embarazada en agosto de 2020 y Taya, en marzo de 2021.

“La gente pregunta, ‘¿Hay alguna diferencia en que uno no sea biológicamente mío?’ Me quedé en casa con él desde que tenía unos meses y no cambiará en nada mi relación con él si estuviéramos conectados biológicamente. Me resulta muy fácil amar a un hijo de cualquiera de las personas que amo, eso es lo mismo para todos los niños”, agregó la ama de casa.

Taya es la encargada de cuidar a todos los pequeños, ya que se queda en casa mientras Alysia, Tyler y Sean están trabajando.

Como era de esperarse, hubo personas de su círculo íntimo que no entendieron su modo de vivir el amor.

“Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos”, admitió Taya, quien opina que sus hijos grandes viven su relación de forma “natural”.