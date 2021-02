“Me pasa muy poco que me echen el cuento, siento que la gente respeta la relación que llevamos. Nunca me han llegado mensajes raros o así y si de casualidad cayó un mensaje pasado tenemos la libertad para comentarlo entre nosotros. A Cindy le mandan mensajes a diestra y a siniestra y a mí lo que me da es orgullo que vean a mi mujer bien guapa”, explicó Marenco.