CCSS habilita sistema para agendar citas de vacunación contra la fiebre amarilla

¿Quiere vacunarse contra la fiebre amarilla antes de su viaje? La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) anunció un importante cambio que le va a ayudar con este tema.

A partir del lunes 8 de diciembre, se habilitó un sistema de autogestión de citas para aquellas personas que requieren la vacuna.

Michael Rodríguez, jefe de Subárea de Estadística en Salud, indicó que este sistema facilitará el acceso a la vacuna de forma ordenada y eficiente.

La CCSS habilitó un sistema de autogestión de citas para aquellas personas que viajarán pronto a Colombia. (CCSS/CCSS)

Él señaló que esta estrategia permitirá una atención eficiente, así como garantizar la trazabilidad del proceso de vacunación y evitar aglomeraciones.

La CCSS realiza esta campaña de vacunación en 23 áreas de salud en el país y la mantendrá durante las primeras semanas de diciembre.

Se vacunará a personas mayores de 9 meses y menores de 60 años, tanto costarricenses como extranjeros residentes en el país.

Las autoridades indicaron que los niños entre 6 y 9 meses, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y adultos mayores de 60 años podrán vacunarse solo bajo criterio médico.

Si usted piensa viajar a Colombia, la CCSS recordó que debe vacunarse al menos 10 días antes de su viaje.

¿Cómo se puede agendar una cita para la vacunación?

A través de este enlace, se podrá agendar una cita para la vacunación. Allí se podrá seleccionar el día de vacunación según la fecha de viaje, el horario y el lugar donde desea recibir la dosis.

Además, hay que completar sus datos personales como el nombre completo, el número de cédula, el número de teléfono, el correo electrónico (opcional) y la fecha de viaje.

Por medio del sistema, los usuarios pueden elegir la fecha y el lugar donde vacunarse. (CCSS/CCSS)

En este micrositio también se puede encontrar información como los horarios y sitios habilitados para la vacunación.

La CCSS indicó que se debe presentar la cédula de identidad y el boleto aéreo cuando van a vacunarse.

