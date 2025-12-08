Dólar alcanza el precio más bajo en 20 años y el Banco Nacional dice algo importante para sus clientes

El tipo de cambio del dólar alcanzó la semana anterior su nivel más bajo en dos décadas, al cotizarse por debajo de los ¢500 en el mercado mayorista.

Ese comportamiento marca un hecho histórico y aunque afecta, por ejemplo, a quienes ganan en dólares, también abre una ventana de oportunidad para quienes buscan comprar divisas antes de que la tendencia se revierta.

El dólar tiene el precio más bajo de los últimos 20 años. (Shutterstock)

El Banco Nacional explica que este movimiento a la baja en el precio del dólar obedece a factores estacionales propios de fin de año, como el pago de aguinaldos y la cancelación de impuestos, que incrementan la oferta de divisas en el mercado local.

Javier Cortés, economista de BN Valores Puesto de Bolsa, hizo un análisis y explica que el tipo de cambio acumula tres años y medio de mantener una tendencia hacia la baja; sin embargo, los niveles alcanzados en las últimas semanas marcaron un precedente importante, pues no se observaba un precio tan bajo del dólar desde hace 20 años. Sería necesario retroceder hasta el 2005 para encontrar tipos de cambio similares a los actuales.

LEA MÁS: ¿Por qué Rodrigo Chaves pasó del cariño del Mercado Central a los gritos de “fuera” en concierto de Bad Bunny?

“La reducción reciente en el precio de la divisa era esperable debido a la estacionalidad típica de la época, donde el pago de aguinaldos y la cancelación de impuestos impulsa una fuerte liquidación de dólares por parte de empresas con ingresos en moneda extranjera.

“Sin embargo, la contundente reducción por debajo del umbral de los ¢500 por dólar en el mercado mayorista Monex, resultó en alguna medida sorpresiva para los participantes de mercado, que estaban acostumbrados a que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) defendiera el piso del tipo de cambio justamente en torno al nivel mencionado", indicó el experto.

LEA MÁS: Encuesta del Idespo: Laura Fernández sube en intención de voto, pero los indecisos siguen dominando

Si tiene que comprar dólares este es un buen momento. (Rafael Pacheco)

¿Qué significa esto para los hogares y las empresas?

El Banco Nacional explica que la oportunidad de comprar dólares baratos podría extenderse, al menos, hasta mediados de diciembre. Esto representa una ventaja para quienes buscan adquirir divisas en los siguientes días.

Sin embargo, la ventana de tiempo suele agotarse de cara a la última quincena del año.

LEA MÁS: Claudio Alpízar: “Costa Rica vive una eutanasia pasiva en salud y una guerra perdida en seguridad”

Por el contrario, para quienes buscan liquidar dólares y comprar colones, se recomienda en la medida de lo posible esperar durante los siguientes días, pues normalmente es hacia cierre de año o los primeros días de enero que suelen encontrarse tipos de cambio más favorables para este tipo de operaciones.

En los últimos años, se ha observado que en la última quincena de enero el tipo de cambio experimenta nuevas reducciones. De manera que quienes no puedan aprovechar la ventana de oportunidad actual para comprar divisas, podrían hallar momentos propicios de cara al cierre del primer mes del 2026.

Si tiene deudas en dólares, es un buen momento para hacer pagos. (Shutterstock)

¿Qué se espera para el 2026?

El experto dice que se espera que el próximo año el dólar suba, pero no mucho.

“Se espera que el tipo de cambio incremente desde sus niveles actuales conforme se agotan los efectos estacionales de fin de año, pero, el potencial de aumento es limitado, al menos, durante la primera parte del 2026, debido a la fortaleza todavía esperada para ciertos sectores claves en la generación de divisas y a las pocas presiones previstas por parte de los precios internacionales de bienes importados, como los combustibles.

“Algunos segmentos relevantes, como el turismo o las exportaciones agrícolas, experimentarían un debilitamiento de cara al siguiente año; sin embargo, en general se espera que siga dominando la abundancia de liquidez en dólares, debido al desempeño de las zonas francas y a los flujos provenientes de inversión extranjera”, explicó Cortés.