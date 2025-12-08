Nuevos tramos y créditos fiscales: así cambiará el impuesto sobre la renta en 2026

El Ministerio de Hacienda anunció cambios en el impuesto sobre la renta, así que preste mucha atención.

A partir del 1.° de enero de 2026, entrarán a regir nuevos tramos (diferentes franjas de ingreso) de este tributo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N. 45333-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de diciembre.

Así quedaron los nuevos montos mensuales del impuesto sobre el salario:

Hasta 918.000 colones en renta mensual, exento del impuesto al salario

De ¢918.000 a 1.347.000 colones en renta mensual, 10% de impuesto al salario.

De ¢1.347.000 a 2.364.000 colones en renta mensual, 15% de impuesto al salario.

De ¢2.364.000 a 4.727.000 colones en renta mensual, 20% de impuesto al salario.

Más de ¢4.727.000, 25% de impuesto al salario.

A partir de enero de 2026, se aplicarán nuevos tramos en el impuesto sobre la renta. (Canva/Canva)

También se anunciaron nuevos tramos en los créditos fiscales para asalariados, personas físicas con actividades lucrativas y personas jurídicas.

En el caso de los asalariados, el crédito mensual por cada hijo será de 1.710 colones y por cada cónyuge, 2.590 colones.

Por otra parte, para las personas físicas con actividades lucrativas, el crédito anual por cada hijo será de 20.520 colones y por cónyuge, 31.080 colones.

Los tramos de renta neta anual para las personas jurídicas, es decir, empresas con renta bruta anual igual o inferior a 119.174.000 colones, quedaron de la siguiente forma:

Hasta 5.621.000 colones, 5% de la tarifa

De 5.621.000 colones a 8.433.000 colones, 10% de la tarifa

De 8.433.000 a 11.243.000 colones, 15% de la tarifa

Sobre el exceso de 11.243.000, 20% de la tarifa

En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas, los tramos de renta neta anual quedaron de esta forma:

Hasta 6.244.000 colones, exento de la tasa.

De 6.244.000 colones a 8.329.000 colones, 10% de la tasa.

De 8.329.000 a 10.414.000 colones, 15% de la tasa.

De 10.414.000 a 20.872.000 colones, 20% de la tasa.

Sobre el exceso de 20.872.000 colones, 25% de la tasa.

¿Por qué se actualizaron los tramos de este impuesto?

El Ministerio de Hacienda indicó que hubo una variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Ministerio de Hacienda aplicará nuevos cambios en el impuesto sobre la renta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se registró una variación de -0,38%, por lo que se tuvieron que ajustar los montos aplicables a los diferentes tramos del impuesto con el mismo porcentaje, según los artículos 15, 33, 34 y 64 inciso b) de la ley del impuesto sobre la renta.

