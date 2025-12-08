Este día se definirá si le quitan o no la inmunidad a Rodrigo Chaves

Los diputados ya definieron la fecha en la que se sabrá si le quitarán o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Este lunes los jefes de fracción se reunieron y definieron que la histórica decisión la tomarán el martes 16 de diciembre. La discusión del tema se iniciará a las 2 de la tarde y podría extenderse hasta las 7 de la noche.

Rodrigo Chaves sabrá el martes 16 de diciembre si le quitarán o no la inmunidad. (Rafael Pacheco)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue el que hizo la petición del levantamiento del fuero para investigar 15 denuncias por beligerancia política.

La fecha propuesta inicialmente por el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, fue el lunes 15 de diciembre, pero las fracciones de Nueva República (PNR) y los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habían pedido tiempo para conversarlo a lo interno de sus bancadas.

La votación se dará en la última semana de labores de los legisladores, ya que ellos laboran hasta el 19 de diciembre; luego de eso, se van de vacaciones.

Los diputados definieron la fecha este lunes. (Aarón Sequeira/La Nación)

Una segunda votación

El proceso que se llevará a cabo el martes 16 de diciembre es similar al que se dio con el caso del BCIE-Cariñitos, que terminó votándose el pasado 22 de setiembre.

En esa ocasión la Fiscalía había solicitado el levantamiento de inmunidad de Chaves por un proceso penal en su contra.

Ese día, 34 diputados votaron a favor de quitarle la inmunidad a Chaves, pero para que la decisión quedara en firme se necesitaban al menos 38 votos.