Gordo Navideño: estos son los números ganadores de los últimos cinco años

Este domingo 14 de diciembre se jugará el esperado sorteo del año: ElGordo Navideño de la Junta de Protección Social (JPS).

Si usted aún no sabe cuál número comprar para el sorteo, le compartimos las combinaciones ganadoras del Gordo Navideño que se realizó en los últimos cinco años.

El año pasado, el premio mayor salió con el número 43 y la serie 975. El segundo salió con el 15 y la serie 152, mientras que el tercero con el 02 y la serie 509.

El sorteo del Gordo Navideño se realizará el domingo 14 de diciembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

En 2023, el premio mayor salió con el 94 y la serie 210. El segundo premio salió con un número similar, el 96, y la serie 775. El tercer premio apareció con el 09 y la serie 038.

Luego, en 2022, el premio mayor sorprendió con el 00 y la serie 773. El segundo premio salió con el 06 y la serie 372 y el tercero con el 08 y la serie 673.

En 2021, el número del premio mayor fue el 19 y la serie 613. El segundo premio apareció con el 52 y la serie 077 y el tercero con el 15 y la serie 343.

Hace cinco años, el premio mayor salió con el número 66 y la serie 303, el segundo con el 96 y la serie 006 y el tercero con el 86 y la serie 242.

Usted puede probar la suerte para el domingo con alguno de estos números para ver si resulta millonario o comprar el pedacito con su número favorito.

¿En qué monto está el premio mayor del Gordo Navideño?

Para el Gordo Navideño de este año, el monto del premio mayor es de 8.000 millones de colones en cinco emisiones.

El premio mayor del Gordo Navideño es de 8.000 millones de colones en 5 emisiones. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marin)

Por otra parte, el segundo premio es de 800 millones de colones y el tercero, 400 millones de colones.

El sorteo se realizará a las 7:30 p.m. y será transmitido a través del Facebook de la JPS.

