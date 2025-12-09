MOPT anuncia fecha en la que se suspenderá la restricción vehicular por el resto del año

Si usted estaba esperando saber hasta qué día se aplicará la restricción vehicular en el país, le tenemos noticias.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la restricción vehicular por placas en San José se aplicará por última vez, este año, el viernes 19 de diciembre (placas finalizadas en 9 o en 0).

MOPT anuncia hasta cuando se aplicará la restricción vehicular. (Rafael Pacheco)

Será entre el lunes 22 de diciembre y el viernes 2 de enero (dos semanas), la temporada en la que no se aplicará la medida en la capital.

Se retomará el lunes 5 de enero, con placas cuyo último dígito finalice en 1 o en 2, explicó Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

Dentro de las consideraciones que tomó en cuenta el MOPT para suspender la restricción está que las instituciones públicas y de buena parte del sector privado suspenderán labores a partir del 19 de diciembre, generando una considerable reducción en el ingreso y circulación de vehículos a la capital, lo que hace innecesaria la medida.

Sánchez dijo también que, una vez pasada la Navidad, muchas personas abandonan el Valle Central para pasar vacaciones en las playas, visitan a familiares o zonas de montaña, lo que obliga a la Policía de Tránsito a enfocar su personal en labores de control en estas carreteras, además de la consecuente reducción de la circulación automotora en la capital, como ya se explicó.

Muchos de los tráficos se enfocarán en operativos fuera de San José. (Alonso Tenorio)

“La idea es favorecer el disfrute de San José para aquellas personas que participan de actividades, como las fiestas de Zapote o que quieren visitar espacios de San José como La Sabana, teatros, cines, centros comerciales o similares, durante esos días de descanso”, informó el MOPT.

Sin embargo, la Policía de Tránsito sí advirtió que, si bien gran parte de los tráficos estarán enfocados después del 25 de diciembre en rutas de salida del Valle Central, durante los días previos a la Navidad se seguirá con fuertes controles en San José, vinculados al estacionamiento indebido, el irrespeto al señalamiento vial y al alcohol al volante.

También se tendrá personal cerca de las fiestas de Zapote para vigilar el consumo de alcohol al volante desde el 25 de diciembre y, como de costumbre, se dispondrá de oficiales vigilando la buena conducta vial durante esos días de fin y principio de año en San José y en todo el país, en general.