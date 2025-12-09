¿Su hijo no aprobó la Prueba Nacional Estandarizada? MEP explica los detalles sobre la ampliación

El Ministerio de Educación Pública (MEP) salió al paso de las inquietudes generadas por los resultados de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de primaria y secundaria 2025.

La institución informó que hay muchos papás preocupados por los malos resultados de sus hijos y, aunque confirmó que no se modificará ninguna calificación, aclaró que se activará el mecanismo de ampliación, una “segunda oportunidad” clave para que los estudiantes aprueben.

MEP no hará curva con los resultados de la Prueba Nacional Estandarizada. (Archivo)

El MEP recordó que la nota final de aprobación se obtiene de la suma del porcentaje de la prueba y la nota de presentación del estudiante.

Atención a las fechas de ampliación

La buena noticia para las familias es que la ampliación es un mecanismo altamente efectivo: en años anteriores, más del 70% de los estudiantes que la realizaron lograron aprobar.

LEA MÁS: Gordo Navideño: estos son los números ganadores de los últimos cinco años

Las fechas en las que se aplicará esta segunda oportunidad son las siguientes:

Primaria : Del 9 al 13 de febrero, de 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

: Del de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Lenguas Extranjeras : 12 y 13 de febrero.

: 12 y 13 de febrero. Secundaria: Del 16 al 20 de marzo de 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

El MEP enfatizó que ningún estudiante que no alcanzó la nota mínima perderá su espacio en el centro educativo donde está matriculado. Además, quienes sí aprueben con la nota mínima conservarán su cupo y podrán participar en los actos de graduación.

LEA MÁS: Dólar alcanza el precio más bajo en 20 años y el Banco Nacional dice algo importante para sus clientes

Apoyo y material gratuito para estudiar

Para garantizar que los jóvenes lleguen lo mejor preparados posible a la ampliación, el MEP pondrá a disposición una serie de recursos completamente gratuitos.

Tenga en cuanta las fechas de las pruebas de ampliación. (Archivo)

Los estudiantes tendrán acceso a:

Decenas de guías de estudio .

. Ítems de práctica y simulacros de examen .

y . Materiales de refuerzo para las áreas que más lo necesiten.

Todos estos recursos en línea están disponibles en el siguiente enlace: https://dgec.mep.go.cr/items-de-practica-2025/.

¿Por qué no habrá “curva de ajuste”?

Ante la petición de algunos sectores de modificar las notas, el MEP fue categórico: no procede modificar notas ni aplicar curvas de ajuste.

Esto se debe a que un equipo de expertos realizó una revisión exhaustiva de todas las pruebas y confirmó que las evaluaciones cumplen con los estándares de calidad técnica.

Además, dejó claro que no se encontraron errores, ambigüedades ni doble respuesta y que las calificaciones se ajustan al lineamiento establecido en 2023 por el Consejo Superior de Educación, que pondera 50% prueba estandarizada y 50% nota de presentación.

Además, dejó claro que no se encontraron errores, ambigüedades ni doble respuesta y que las calificaciones se ajustan al lineamiento establecido en 2023 por el Consejo Superior de Educación, que pondera 50% prueba estandarizada y 50% nota de presentación.