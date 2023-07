Johnny Araya y el regidor Diego Miranda explican por qué se pelearon

Luego de que se diera a conocer un video en el que se muestra un enfrentamiento entre el alcalde de San José, Johnny Araya y el regidor Diego Miranda, La Teja los contactó para ver por qué fue el pleito.

En el video que Miranda subió a las redes sociales se ve que él encara a Araya y el alcalde le pone un mano en la espalda y lo quita, por lo que el regidor se vuelve y le pregunta “¿por qué me empuja?”

Johnny Araya asegura que Miranda se hizo la víctima y exageró la situación. Foto: Jorge Castillo (JORGE CASTILLO)

Todo fue grabado por varias personas y en los videos se ve que Johnny Araya se molesta cuando ve que lo están filmando, por lo que le pide a una regidora que se detenga, argumentando que él no ha autorizado que lo graben.

Al preguntarle a Diego a qué se debió el pleito, él dijo que fue por un tema tocado este martes en la noche en el Concejo Municipal que caldeó los ánimos.

Según supo La Teja, el pleito está relacionado con una sentencia que dictó un juez hace un tiempo que ordena a la Municipalidad de San José a pagarle una millonada al Hospicio de Huérfanos de San José por concepto de las famosas fiestas de Zapote.

Según consta en la sentencia, la Muni no le pagó a esa institución la plata que correspondía, así que ahora tendrá que saldar la deuda, cuyo monto aún no ha sido establecido, pero se sabe que es un montón de plata.

Diego Miranda asegura que Araya se puso violento y lo empujó. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Diego se siente muy orgulloso de esa sentencia porque él fue quien peleó ese proceso y el juez terminó dándole la razón.

Nuevo dato causó molestia

La novedad que se dio este martes y lo que causó la molestia de Miranda, es que la Procuraduría emitió una resolución en la que, según Araya, le da razón a la Muni diciendo que no debe darle plata al Hospicio de Huérfanos porque la institución no está funcionando.

Johnny Araya dijo que esperaba que esa resolución alegrara a todo los integrantes del Consejo, pero a Miranda no le hizo nada de gracia porque atenta contra la sentencia por la que él luchó.

“Se dio una discusión donde yo le pedí al auditor que investigara quiénes eran los funcionarios responsables de la decisión que se tomó de no pagarle al Hospicio de Huérfanos porque ahora habrá que pagar ese dinero con plata de los contribuyentes”, dijo Diego.

Johnny Araya (a la derecha) y Diego Miranda tuvieron un encontronazo. Foto: Tiktok.

“La discusión terminó ahí, pero al final de la sesión le dan la palabra al alcalde y tomó unos 15 minutos para hablar mal de mí y replicar cosas que no había replicado durante la sesión. Como él se puso a insinuar cosas yo le dije que las hablara en el micrófono, que fuera transparente”, agregó Miranda.

Luego de eso, cuando terminó la sesión, Diego se fue para dónde Johnny y le pidió que dijera claro lo que estaba insinuando y ahí fue donde el alcalde le puso la mano en la espalda para quitarlo.

“Paso a la par de él y le digo que diga en el micrófono lo que está insinuando y que está desesperado, me vuelvo como a seguir caminando y él (Araya) se viene y me empuja”, relató Diego.

Miranda reconoció que le había pedido a varias personas que grabaran a Araya porque sentía que podía ponerse violento y quería pruebas de lo que fuera a ocurrir.

Jonhnny Araya protagonizó un pleito en una sesión del Concejo Municipal

“Se hace la víctima”

Araya contó que él presentó una moción en el Concejo para que en un plazo de diez días, el Hospicio de Huérfanos documente ante la municipalidad cuál es el funcionamiento que están teniendo, y que si no entregan lo que se les pide dejen de pasarle recursos.

El alcalde hizo el comentario de que le parecía muy extraño que el abogado del Hospicio de Huérfanos, Boris Molina, fuera el mismo de Diego y que lo haya representado en varias ocasiones en la muni.

“El se puso fúrico y me gritaba: ‘pero dígalo, dígalo entonces’, entonces yo le decía: ‘yo no tengo nada que decir, lo que estoy diciendo es eso, que me llama la atención que el abogado del Hospicio de Huérfanos coincida con ser el abogado suyo’ y lo dije tres veces”, expresó Araya.

Araya dice que él le puso la mano en la espalda a Miranda para quitarlo porque le estorbaba. Foto: Tiktok.

“Cuando termina la sesión él (Diego) se levanta como un resorte y se viene hacia mí y me encara, me empieza a decir ‘ustedes están perdidos’ y no me dejaba salir, estaba estorbándome para salir de mi curul, entonces sí, le pongo la mano en la cintura y lo hago a correr para que me deje salir y entonces él empieza a hacerse la víctima: ‘¿por qué me empuja?’, entonces me devolví y le dije que no lo empujé, solo lo quité para poder salir”, describió Araya.

Después de eso la regidora Andrea Rudín se puso frente a Araya para grabarlo con el celular y se ve donde él pone la mano para taparse. Algunas personas dijeron que había querido quitarle el celular a la mujer, pero Araya asegura que en ningún momento esa fue su intensión, solo quería que lo dejaran de grabar.