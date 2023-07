Así detectan los profes cuando les quieren meter un gol con inteligencia artificial

La inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa en todos los ámbitos, pero en la educación juega un papel trascendental, ya que, bien usada, puede ser una aliada impresionante.

Pero como en todo, la aparición de esta tecnología ha hecho que más de uno se quiera pasar de vivo y la use de manera desproporcionada, casi que como una forma mágica para hacer tareas e investigaciones sin tener que mover un dedo.

Bien usada, la IA puede ser una gran herramienta. Foto: Archivo. (Stock)

Poco a poco, la experiencia ha hecho que los educadores y especialistas en el tema de la IA aprendan a identificar cuando un texto fue hecho con esa tecnología, así que cada vez son menos los golazos que logran hacer los vagos.

Abril Umaña Brenes, estudiante de licenciatura de Relaciones Internacionales y quien ha aprendido a sacarle el jugo a la inteligencia artificial para hacer trabajos e investigaciones, cuenta cómo es que se logra detectar cuando un texto está hecho con IA.

“Los textos siempre tienen la misma estructura y eso es algo antinatural porque uno no escribe todos los párrafos igual. Para poner un ejemplo, si se trata de un texto de contaminación ambiental, el chat GPT puede escribir algo así: ‘la contaminación plástica es muy perjudicial para el ser humano’ y luego de eso justificará esa idea o dará una consecuencia, así son todos los párrafos escritos por IA.

“De esa manera ya uno puede identificar cuando un trabajo está hecho por una persona o por esa tecnología. En mi caso, hago trabajos de todo tipo de temas y claro que uso la inteligencia artificial, pero hay que saber usarla”, expresó.

Los profesores ya saben como identificar los textos hechos con esa tecnología. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Abril dice que cuando está haciendo una tarea sobre un tema que no maneja bien, le pide al chat GPT que le haga una tabla de contenidos sobre los datos que necesita y así ella sabe dónde ir a buscar lo que necesita.

“Hay que tener mucho cuidado, a esa tecnología no se le puede creer ciegamente porque he comprobado que hay datos erróneos o desactualizados, por eso debe ser solamente un apoyo y no la fuente principal.

Gran lección

El más reciente ejemplo de lo que no se debe hacer con IA lo vivieron 18 estudiantes de la Universidad de Costa Rica que perdieron una materia por intentar pasarse de listos.

El profesor de los reprobados, de apellido Campos, publicó toda la historia en su perfil público de Facebook para que esto sirva de experiencia a los demás estudiantes.

El educador dijo que él prohibió el uso de la IA en sus cursos porque para él constituye un fraude académico: “es el intento de hacer pasar como propio un texto que no fue escrito por el estudiante, sino por una Inteligencia Artificial”.

La IA da información sobre cualquier tema. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Aún y con la advertencia del profesor, 18 estudiantes lo desafiaron y usaron la IA en sus trabajos, lo que los llevó a perder el curso.

“Tras el enojo apocalíptico que me dio, me serené, hice caso a don Quijote y opté por la piedad: por ser adolescentes de primer ingreso y por ser su primera falta, decidí no abrirles el proceso disciplinario a los infractores y solamente les puse un cero en la evaluación... Por desgracia, no dudo que vendrán expulsiones que sentarán un precedente”, expuso el educador.

Campos coincide con Abril en que la forma de escribir de la IA es muy característica.

“Ante la consulta de cómo me di cuenta, les explico para que sepan. Las IA redactan de forma particular, muy automática e impersonal, así que inicialmente es notable porque el texto se siente raro, de la misma forma en que es obvio cuando una imagen es generada por IA. Pero, además —y esto es lo más importante—, así como hay IA para escribir, hay otras para detectar textos escritos por IA.

“Una de las cinco IA que utilicé yo para detectar el fraude pertenece justamente a OpenAI, la firma creadora de ChatGPT pues, para evitar el mal uso de la IA, la propia empresa sacó una herramienta que detecta el fraude. Quienes las usaron, creyeron que el fraude era indetectable, pero es bastante fácil de reconocer”, agregó el profesor.

18 estudiantes de de la UCR perdieron un curso por usar inteligencia artificial. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Algunos estudiantes que perdieron el curso lo hicieron por jugársela, pero otros se llevaron entre las patas a sus compañeros.

“En una prueba en parejas, un integrante fue el que usó la IA, sin decirle a su compañera; en otro caso, uno lo usó simplemente para mejorar su redacción. El problema es que, como no se puede diferenciar la intención que tuvo cada persona al usar la IA, entonces la nota debe ser equitativa y a futuro lo mejor es cortar por lo sano y prohibirla. Yo seguiré el ejemplo de varios profes y volveré a las pruebas en el aula: es la mejor forma de evitar riesgos”, manifestó Campos.

Andrés Corrales, abogado especialista en Tecnologías de la Información y Redes Sociales, sí fue claro en que con el tema de los programas que detectan si un texto salió o no la de la IA hay que tener mucho cuidado.

“Estos programas no son tan confiables porque lo que hace es rastrear entre posibles resultados que genera la inteligencia artificial para crear una asociación entre los contenidos que están, son vulnerables porque cualquier persona podría agarrar un texto hecho con inteligencia artificial, cambiarle palabras y ya quizá no va a ser detectado por los programas”, explicó.