¿Por qué es mejor echarle gasolina al vehículo en las noches?

Aproveche el combustible de la mejor manera. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¿Se ha puesto a pensar si hay una hora recomendada para echarle gasolina al carro o a la moto? Pues sí, es mejor ir a la bomba en las noches.

La razón es porque el calor del día hace que la gasolina se evapore y entonces no todo el combustible que usted paga llega al tanque, en las noches esa evaporación se reduce porque hay menos calor.

El mecánico Breitner Díaz agregó tres consejos más de mucha ayuda a la hora de echarle gasofia al vehículo.

“Siempre se aconseja echarle gasolina al carro cuando no esté muy caliente, es decir, que no tenga horas de andar en carretera. Esto es más que todo por una cuestión de seguridad, porque hay partes del vehículo, como el escape y otras, que se calientan demasiado.

Trate de no sobrellenar el tanque de su carro. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Otro consejo es no sobrellenar el tanque, es decir, pedirle al pistero que luego de que la pistola se dispara automáticamente no le siga echando gasolina, es cierto que cuando eso pasa al tanque todavía le cabe más combustibles, pero ahora los carros tienen un sistema evaporativo de gases del tanque que recicla esos gases para que el motor los use en la combustión. No es bueno llenarlo porque en esa parte del tanque ese sistema no está diseñado para líquidos, solo para gases”, manifestó.

Por último, el mecánico dijo que siempre hay que tratar de echarle gasolina al vehículo en una superficie plana porque de lo contrario, si el tanque está inclinado, se puede sobrellenar.