Inteligencia artificial generó este número y serie para premio mayor del Gordo Navideño de Lotería Nacional

El esperado Gordo Navideño de la Junta de Protección Social (JPS) se realizará el domingo 14 de diciembre a las 7:30 p.m., con un premio mayor de ₡8.000 millones en cinco emisiones, además de que la inteligencia artificial ofreció una combinación únicamente ilustrativa, de la combinación que podría llevar el premio mayor.

El Gordo Navideño entregará un premio mayor de ₡8.000 millones en cinco emisiones. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

La combinación generada como ejemplo

La IA reiteró que no tiene capacidad de anticipar números ganadores y que cualquier combinación sugerida es aleatoria, pero según el sistema y algoritmos, este fue el resultado.

Número: 72

Serie: 348

Esta combinación no está basada en estadísticas ni patrones; simplemente, cumple con el formato solicitado para fines de demostración.

Premios del Gordo Navideño 2025

La JPS confirmó los montos oficiales del sorteo más popular del año:

Premio mayor: ₡8.000 millones

Segundo premio: ₡800 millones

Tercer premio: ₡400 millones

Cada pedacito mantiene un valor de ₡2.000, y miles de compradores esperan que diciembre les traiga un golpe de suerte.

La combinación proporcionada por la IA es solo un ejemplo. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Sorteo bajo estrictos protocolos

La JPS recordó que los resultados se generan mediante sistemas aleatorios y auditados, lo que imposibilita cualquier predicción.

Este sorteo mueve la economía nacional en las semanas previas a Navidad y se convierte en una tradición que reúne a familias y grupos de trabajo en la compra de fracciones.

Nota realizada con ayuda de IA