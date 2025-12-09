Inteligencia artificial generó este número y serie para premio mayor del Gordo Navideño de Lotería Nacional

El esperado Gordo Navideño de la Junta de Protección Social (JPS) se realizará el domingo 14 de diciembre a las 7:30 p.m., con un premio mayor de ₡8.000 millones en cinco emisiones, además de que la inteligencia artificial ofreció una combinación únicamente ilustrativa, de la combinación que podría llevar el premio mayor.
La combinación generada como ejemplo
La IA reiteró que no tiene capacidad de anticipar números ganadores y que cualquier combinación sugerida es aleatoria, pero según el sistema y algoritmos, este fue el resultado.
- Número: 72
- Serie: 348
Esta combinación no está basada en estadísticas ni patrones; simplemente, cumple con el formato solicitado para fines de demostración.
LEA MÁS: Gordo Navideño: estos son los números ganadores de los últimos cinco años
Premios del Gordo Navideño 2025
La JPS confirmó los montos oficiales del sorteo más popular del año:
- Premio mayor: ₡8.000 millones
- Segundo premio: ₡800 millones
- Tercer premio: ₡400 millones
Cada pedacito mantiene un valor de ₡2.000, y miles de compradores esperan que diciembre les traiga un golpe de suerte.
Sorteo bajo estrictos protocolos
La JPS recordó que los resultados se generan mediante sistemas aleatorios y auditados, lo que imposibilita cualquier predicción.
Este sorteo mueve la economía nacional en las semanas previas a Navidad y se convierte en una tradición que reúne a familias y grupos de trabajo en la compra de fracciones.
LEA MÁS: Hombre que ganó la lotería siete veces cuenta sus claves para pegar
Nota realizada con ayuda de IA