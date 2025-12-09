Hombre que ganó la lotería siete veces cuenta sus claves para pegar

El estadounidense Richard Lustig, quien ganó siete premios de lotería entre 1993 y 2010 y acumuló más de un millón de dólares, dejó un método para mejorar las posibilidades en los sorteos. Su propuesta, divulgada en el libro “Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería”, vuelve a ser tema de análisis por las recomendaciones que ofreció para minimizar el factor suerte, según Diario AS y EFE.

Más boletos, pero con control y planificación

Lustig señalaba que comprar más boletos incrementa las opciones de éxito, aunque advertía que se debe mantener disciplina financiera y evitar usar dinero destinado a gastos esenciales. Su planteamiento insistía en organizar bien el monto destinado al juego y llevar un registro claro de cada inversión.

¿Cómo elegir los números?

El experto recomendaba evitar números consecutivos y proponía que la suma total de los seleccionados en juegos se encuentre entre 104 y 176, rango en el que, según estudios citados por Lustig, se ubican el 70% de los premios mayores. También aconsejaba evitar cifras del mismo grupo o que terminen igual, y elegir números por encima del 31 para reducir la probabilidad de compartir el premio, ya que muchas personas eligen fechas de cumpleaños.

Jugar en sorteos menos concurridos

Otra clave del método es apostar en loterías menos populares, donde la competencia es menor. Los sorteos locales o estatales, según su análisis, ofrecen mejores probabilidades que los de escala nacional. También sugería seleccionar juegos con menor cantidad de números en el bombo, pues estadísticamente incrementan la posibilidad de acierto.

El rol de las peñas o grupos de juego

Lustig recomendaba formar peñas de lotería (comprar en conjunto) para participar con más boletos y ampliar el margen de opciones de todos los integrantes. Si bien reconocía que el premio debe compartirse, consideraba que la estrategia compensa la reducción del monto individual si se logra un premio mayor.

