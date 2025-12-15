En estos lugares se vendieron los premios mayores del Gordo Navideño 2025

El Gordo Navideño 2025 repartió millones de colones en el país luego del sorteo realizado por la Junta de Protección Social (JPS), que dio a conocer los números ganadores de los tres premios mayores, los cuales ya tienen dueño.

El premio mayor de ¢1.600 millones del Gordo Navideño 2025 salió con el número 78, serie 714. (Albert Marín/Albert Marín)

Primer premio

El premio mayor, por ¢1.600 millones por entero, correspondió al número 78 con la serie 714, llevando la fortuna a quienes adquirieron este número ganador. Lugar donde se vendió: En la web de la JPS.

Segundo premio

El segundo premio, que entregó ¢160 millones por entero, favoreció al número 59 con la serie 052. La Junta de Protección Social confirmó que la totalidad del entero se vendió a través de su página web oficial, por lo que las personas ganadoras compraron sus fracciones de manera digital.

Tercer premio

1El tercer premio de ¢80 millones, número 92, serie 244, quedó a la espera de confirmación sobre su punto de venta. (Albert Marin /Sorteo gordo navideño.)

El tercer premio, con un monto de ¢80 millones por entero, fue para el número 92 con la serie 244, completando así los principales premios del tradicional sorteo navideño. Las fracciones favorecidas se vendieron en: San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Punterenas y Limón.

La Junta de Protección Social recordó que las personas ganadoras deben revisar cuidadosamente sus comprobantes y realizar el proceso de cobro únicamente en los puntos oficiales autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución.

El Gordo Navideño es el sorteo más importante del año en Costa Rica y, además de cambiar la vida de muchos ganadores, permite financiar programas sociales dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.