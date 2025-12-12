El padre Sergio alegra por adelantado la Navidad 2025 de 1.700 niños hondureños

El viernes 12 de diciembre el padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo comenzó a alegrar la Navidad de cientos de niños.
La primera gran fiesta de Navidad 2025 “¡Jesús: a tus niños los cuida tu iglesia!” se realizó en Honduras con el sacerdote costarricense presente en en el Estadio Luis Girón, La Lima Cortés, Honduras, en donde celebró a 1.700 pequeñitos de escasos recursos.
“Para la gloria de Dios la fiesta navideña ya llega a 5 países de Centroamérica. Hoy (viernes 12 de diciembre) estamos aquí (en Honduras) gracias a la gran colaboración de Movimiento Cooperativo del país, mañana vamos para El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala (habrá dos celebraciones, en Totonicapán y en Ciudad de Guatemala).
“Cubrir Centroamérica es llevar la ilusión de la Navidad a miles de niños sin deferencias de nacionalidad, color de piel, religión, lengua. Es importante que esos niños y sus familias sepan que Jesús les ama y nosotros también”, explica el padre Sergio.
El sacerdote explicó cómo son las fiestas en todos los países: “Nos preparamos con gran alegría para que los niños celebren el nacimiento de Jesús en un ambiente lleno de villancicos, evangelización, deporte, dinámicas, bandas, partidos de fútbol, inflables y carreras de atletismo. Cada niño recibirá un desayuno, una bolsa de confites, galletas, manzanas, jugos, helados ChaRo, un delicioso almuerzo y su anhelado juguete”.
En el caso costarricense, no será solo la gran fiesta del 21 de diciembre.
“El Estadio Nacional será el punto de encuentro para 35.000 niños procedentes de las 7 provincias del país, pero la fiesta también se extenderá a Limón, Puntarenas, Guanacaste, Upala, Isla Chira, Barra del Colorado, Parismina y el Alto Telire, Talamanca para alcanzar a 15.000 niños más”, asegura el padre Sergio.
No olvida el padre recordar que todavía hacen falta juguetes y alimentación.
Los interesados en colaborar pueden llevar su donativo a las sedes de la Asociación Obras del Espíritu Santo, a los Supermercados Gallo Pinto de la Alegría, a los puntos de recolección autorizados, o realizar su aporte mediante: SINPE Móvil: 8959-2020.
