El padre Sergio alegra por adelantado la Navidad 2025 de 1.700 niños hondureños

El padre Sergio está en Honduras realizando la fiesta navideña para 1.700 niños por primera vez en ese país

Por Eduardo Vega

El viernes 12 de diciembre el padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo comenzó a alegrar la Navidad de cientos de niños.

La primera gran fiesta de Navidad 2025 “¡Jesús: a tus niños los cuida tu iglesia!” se realizó en Honduras con el sacerdote costarricense presente en en el Estadio Luis Girón, La Lima Cortés, Honduras, en donde celebró a 1.700 pequeñitos de escasos recursos.

En el el Estadio Luis Girón, La Lima Cortés, Honduras, se le alegró la Navidad a 1.700 niños hondureños. (Cortesía/Cortesía)

“Para la gloria de Dios la fiesta navideña ya llega a 5 países de Centroamérica. Hoy (viernes 12 de diciembre) estamos aquí (en Honduras) gracias a la gran colaboración de Movimiento Cooperativo del país, mañana vamos para El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala (habrá dos celebraciones, en Totonicapán y en Ciudad de Guatemala).

El padre Sergio comenzó a alegrar niños en Centroamérica. El primer paso fue en Honduras. (Cortesía/Cortesía)

“Cubrir Centroamérica es llevar la ilusión de la Navidad a miles de niños sin deferencias de nacionalidad, color de piel, religión, lengua. Es importante que esos niños y sus familias sepan que Jesús les ama y nosotros también”, explica el padre Sergio.

Como siempre, alegría, niños, bandas, regalos, comidita y mucha diversión. (Cortesía/Cortesía)

El sacerdote explicó cómo son las fiestas en todos los países: “Nos preparamos con gran alegría para que los niños celebren el nacimiento de Jesús en un ambiente lleno de villancicos, evangelización, deporte, dinámicas, bandas, partidos de fútbol, inflables y carreras de atletismo. Cada niño recibirá un desayuno, una bolsa de confites, galletas, manzanas, jugos, helados ChaRo, un delicioso almuerzo y su anhelado juguete”.

Por ellos, por los niños es que el padre Sergio se esfuerza todos los días. (Cortesía/Cortesía)

En el caso costarricense, no será solo la gran fiesta del 21 de diciembre.

“El Estadio Nacional será el punto de encuentro para 35.000 niños procedentes de las 7 provincias del país, pero la fiesta también se extenderá a Limón, Puntarenas, Guanacaste, Upala, Isla Chira, Barra del Colorado, Parismina y el Alto Telire, Talamanca para alcanzar a 15.000 niños más”, asegura el padre Sergio.

Esa cara de felicidad por la misión cumplida demuestra el amor del padre Sergio a los niños que menos recursos tienen. (Cortesía/Cortesía)

No olvida el padre recordar que todavía hacen falta juguetes y alimentación.

Los medios de comunicación hondureños cubrieron la fiesta navideña organizada por el padre Sergio. (Cortesía/Cortesía)

Los interesados en colaborar pueden llevar su donativo a las sedes de la Asociación Obras del Espíritu Santo, a los Supermercados Gallo Pinto de la Alegría, a los puntos de recolección autorizados, o realizar su aporte mediante: SINPE Móvil: 8959-2020.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

