Padre Sergio celebró los 100 años de la fiesta de Cristo Rey con una misa llena de fe y unión

El padre SergioValverde reunió a decenas de fieles este domingo para celebrar los 100 años de la Solemnidad de Cristo Rey, una fecha que marca el final del año litúrgico y que la Iglesia vive como un momento de cierre y nuevo comienzo, y esta semana lo hizo con una celebración especial.

El sacerdote presidió la misa de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, fiesta que cumple un siglo desde que fue instaurada por el papa Pío XI.

Durante la homilía, el sacerdote recordó que esta fecha no exalta un poder terrenal, sino el reinado espiritual de Cristo en los corazones.

“Es un día para dejar que gobierne nuestras vidas”, comentaron en las redes sociales de Obras del Espíritu Santo.

La actividad estuvo cargada de alegría y unión familiar. En redes circularon imágenes del fiestón que se armó luego de la misa: niños corriendo por el salón parroquial, adultos compartiendo muestras de cariño entre los feligreses.

El padre Sergio impartió bendiciones a todas las familias presentes, también se destacó la importancia de cerrar este ciclo litúrgico con esperanza, ya que el Adviento está a la vuelta de la esquina y marca el inicio de un nuevo caminar.